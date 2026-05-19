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Goleiro Weverton desmaia ao saber que seria convocado para Copa do Mundo; veja vídeo

Jogador do Grêmio foi uma das surpresas da lista de Ancelotti

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WevertonWeverton - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

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O goleiro Weverton, do Grêmio, foi uma das surpresas da convocação de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo. Ao lado de sua família, ele comemorou o momento em uma "explosão de emoções". Em imagens publicadas pelo atleta d sistema interno de câmeras de sua casa é possível ver a celebração.

"Apreciem com moderação, porque esse vídeo tem muitas camadas", escreveu Weverton na publicação. O vídeo mostra o jogador desmaiando ao saber que iria para Copa.

Veja vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Weverton (@weverton010)


Weverton, que disputou a Copa do Mundo de 2022, volta à seleção para um Mundial. Ele ainda não havia sido chamado por Ancelotti, mas superou a concorrência de Hugo Souza e Bento.

Aos 38 anos, vem em crescente no Campeonato Brasileiro, em sua primeira temporada defendendo o Grêmio, após deixar o Palmeiras.

 

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