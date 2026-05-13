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COPA DO MUNDO Goleiros da seleção brasileira vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa Falha do goleiro Bento no último lance do clássico contra o Al-Hilal reflete o momento de instabilidade nas traves

Cobrança de lateral no último minuto para a área e Bento, ao tentar fazer o corte, manda a bola contra as próprias redes e impede o Al-Nassr de ser campeão do Campeonato Saudita por antecipação ao ceder o 1 a 1 ao rival Al-Hilal. A falha reflete bem o momento de instabilidade e incerteza dos goleiros de Carlo Ancelotti faltando pouco menos de um mês para a largada da Copa do Mundo.





Bento está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Mas a falha na Arábia Saudita repercutiu negativamente, com a ação do arqueiro sendo reprovada ainda no campo pelo técnico Jorge Jesus, que fez um aceno de reprovação em sua direção e evitou troca de olhares.



Bento vem sendo bastante cobrado ultimamente por causa de falhas e irregularidade debaixo das traves. Mas tem a confiança de Ancelotti e foi utilizado no amistoso contra a Croácia, em março (vitória por 3 a 1). E o respaldo do preparador de goleiros Taffarel.

Alisson, goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira. Foto: Josep LAGO / AFP



Alisson tem tudo para ser o titular de Ancelotti na Copa do Mundo, com o Brasil encarando Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Ocorre que o jogador do Liverpool não joga faz dois meses por causa de lesão muscular na coxa direita e pode desembarcar nos Estados Unidos carente de ritmo e sem estar 100% fisicamente.



Há a esperança que ele atue diante do Aston Villa na próxima jornada da Premier League, o que seria um bom teste para ser observado de como está. O Brasil ainda tem amistoso com o Panamá no dia 31 de maio, no qual Ancelotti deve avaliar os 11 titulares que espera utilizar na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos, dia 13 de junho.

Ederson, goleiro do Fenerbahçe e da Seleção. Foto: Lucas Figueirêdo/CBF



Candidato à titular, Ederson também não vive grande fase e deve ser dispensado pelo Fenerbahçe ao fim da temporada, com destino ainda incerto. O goleiro está em rota de colisão com a torcida turca, viu sua família ser ofendida e foi acusado de ter levado um gol "de propósito" recentemente.



Sua situação é ainda mais preocupante pois também não vem jogando. Expulso por reclamação no clássico com o Galatasaray, ele cumpre suspensão de quatro partidas e não atua mais na temporada. O nervosismo, ao chutar equipamento do VAR, ainda mostra um desequilíbrio às vésperas da Copa.



Ancelotti listou Hugo Souza, do Corinthians, Jhon, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, e Weverton, do Grêmio, na lista de 55 nomes enviadas à Fifa, mas dificilmente deve trocar seus três camisas 1 favoritos.

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