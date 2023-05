Golfista americano acerta tacada a 138 metros de distância; veja vídeo

A- A+

O golfista americano Michael Block, de 46 anos, concluiu sua semana de conquistas no PGA Championship (Associação de Golfistas Profissionais dos Estados Unidos) com um momento de destaque, neste domingo. Ele acertou, em uma única tacada, o 15° buraco de Oak Hill, a uma distância de 138 metros — sem quicar antes.

Veja abaixo:

Após a bola alcançar cerca de 30 metros de altura e uma velocidade de 190 km/h, a aterrisagem da bola de golfe chegou a danificar o 15° buraco, que precisou passar por reparos. Em entrevista ao canal de televisão CBS após terminar o jogo, que garantiu seu lugar no PGA do ano que vem, Block comentou sobre a tacada certeira:

— Sou apenas um profissional de um campo de golfe público em Orange County, Califórnia, e de repente... minha vida mudou bastante. É muito surreal agora, e estou apenas tentando aproveitar o máximo possível — disse o americano.

— Nunca fiz um hole-in-one em um torneio na minha vida, e fazê-lo naquele momento foi provavelmente o momento mais surreal que terei na minha vida. É incrível. Estou vivendo um sonho e me certificando de aproveitar este momento. Não vai ficar melhor que isso, sem chance.



Horas antes da entrevista ao canal de televisão, o golfista se mostrou incrédulo com a tacada. Jogando ao lado do colega golfista Rory McIlroy, o terceiro melhor no ranking mundial, Block custou a acreditar que havia acertado:

— Não, de jeito nenhum. Rory, ela (a bola) entrou? — disse o americano.

Veja também

RACISMO Qual a pena prevista na Espanha para atos racistas sofridos por Vini Jr; entenda o crime de ódio