A- A+

Olimpíadas Golfista americano Scottie Scheffler é ouro em Paris-2024 O americano, número um do mundo, garantiu a sétima vitória do ano no Le Golf National de Guyancourt, a sudoeste de Paris, ao terminar a quarta volta com uma pontuação acumulada de 265 tacadas

O golfista americano Scottie Scheffler conquistou neste domingo (4) a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em que o espanhol Jon Rahm ficou de fora do pódio, na quinta posição.

O americano, número um do mundo, garantiu a sétima vitória do ano no Le Golf National de Guyancourt, a sudoeste de Paris, ao terminar a quarta volta com uma pontuação acumulada de 265 tacadas (19 abaixo do par).

O britânico Tommy Fleetwood conquistou a prata com um total de 266 tacadas (18 abaixo do par) e o japonês Hideki Matsuyama garantiu o bronze com um total de 267 tacadas (17 abaixo do par), em uma rodada final acirrada.

Jon Rahm tinha uma vantagem de quatro tacadas após 10 buracos, mas caiu vertiginosamente e terminou em quinto lugar empatado com o irlandês Rory McIlroy (269 tacadas, 15 abaixo do par), ambos atrás do francês Victor Perez (268 tacadas, 16 abaixo do par).

Campeão olímpico em Tóquio-2020, Xander Schauffele, que iniciou a quarta rodada liderando a classificação junto com Rahm, ficou de fora da briga pelas medalhas e terminou em nono, ao lado de outros quatro golfistas.

Veja também

Olimpíadas Evandro e Arthur batem holandeses e estão nas quartas de final do vôlei de praia em Paris-2024