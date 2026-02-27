A- A+

Acidente Golfista italiano é operado após cair no poço de elevador Andrea Pavan precisou de cirurgias nas costas e em um dos ombros, acidente ocorreu um dia antes do Open da África do Sul

O golfista italiano Andrea Pavan anunciou que precisará de um longo período de recuperação após passar por cirurgias nas costas e em um dos ombros, depois de cair no vão de um elevador antes do torneio desta semana em Stellenbosch, na África do Sul.

O acidente ocorreu na quarta-feira, quando Pavan, distraído, caiu no vazio em uma altura entre dois e três andares após a porta do elevador se abrir sem que a cabine tivesse chegado.

O golfista de 36 anos foi levado a um hospital local com diversas lesões, incluindo fraturas em várias vértebras e danos, principalmente, em um dos ombros.

— Fui operado do ombro e das costas na quarta-feira; agora estou me recuperando no hospital — explicou Pavan em um comunicado do European Tour, divulgado nesta sexta-feira. — Tenho agora muita reabilitação e trabalho pela frente — acrescentou.

Pavan agradeceu aos torcedores pelas mensagens de apoio recebidas e também à equipe médica pelo trabalho “incrível”.

— Os últimos dois dias foram difíceis, mas estou em boas mãos, e muitos jogadores, caddies e técnicos vieram me visitar ou entraram em contato; valorizo muito isso — afirmou.

Segundo um ex-companheiro, Matt van Zandt, Pavan deverá permanecer por “várias semanas” na África do Sul antes de poder retornar aos Estados Unidos, onde reside.

Van Zandt iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar o golfista com as despesas médicas relacionadas ao acidente. Para ajudar Pavan em sua recuperação, foi criada uma página GoFundMe que rapidamente conseguiu arrecadar mais de 23 mil euros (cerca de 140 mil reais).

