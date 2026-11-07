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Futebol "Golpe muito forte", diz auxiliar técnico do Sport após derrota para o Operário-PR na Série B Revés sofrido nessa sexta-feira (6) pode ter sacramentado o fim do sonho do G-6 para a equipe rubro-negra

O Sport experienciou uma noite para esquecer nessa sexta-feira (6) na derrota por 3 a 2 para o Operário-PR, que pode ter acabado com o sonho da participação do clube nos playoffs de acesso da Série B.

Em coletiva de imprensa concedida após o jogo, o auxiliar técnico Daniel Morales considerou o resultado como "um golpe muito forte" para o Leão e reconheceu o empenho da equipe na busca pela vitória.

O time rubro-negro chegou a ficar na frente do placar em dois momentos, mas acabou sofrendo a virada fatal ainda no começo do segundo tempo.

"A gente veio aqui com esperança de encontrar um bom resultado. Eu acho que o o time se entregou em busca disso. Mas, infelizmente, faz parte do futebol noites como essas. Mas esse é um golpe muito forte pra gente, a gente tinha muitas esperanças de chegar na última rodada com altas possibilidades de ficar no G-6", lamentou Morales.

O auxiliar ainda comentou sobre a oscilação do Leão no campeonato e avaliou que houve uma melhora desde a chegada de Mariano Soso no comando técnico do time.

"[Antes de Mariano Soso], o time tinha um aproveitamento de 49% ao longo do ano. A gente tentou fazer a melhor coisa pra melhorar isso. Nosso aproveitamento até antes desse jogo era bem melhor e depois de um jogo como o de hoje, como falei, faz parte do futebol. Infelizmente não era o resultado que a gente vinha a buscar. A gente acreditava muito no nosso time, muito nos nossos jogadores", falou.

Daniel Morales também foi questionado sobre as declarações dadas pelo atacante Chrystian Barletta após o duelo e se esquivou de comentar o assunto.

Na ocasião, o jogador desabafou com a imprensa e pediu desculpas ao torcedor pelo que considerou a "falta de um projeto com convicção".



"Eu acho que não sou o indicado pra falar disso. A gente só pode falar do que a gente fez, o tempo que ficou no Sport. E o tempo que a gente teve no Sport, foi um tempo onde encontramos atletas que se entregaram ao nosso projeto, que se entregaram ao dia a dia, que se entregaram nos jogos", disse o auxiliar.

Na útima rodada, o Sport pega o Goiás no próximo sábado (14) na Ilha do Retiro já sabendo se ainda poderá se classificar para os playoffs.

"A gente falava muito que a briga era o o torneio com a gente mesmo. Era que a gente tinha que ganhar os jogos independentemente dos outros resultados. Então na última rodada a gente vai fazer a mesma coisa, vai tentar ganhar o jogo independentemente do que aconteça com os outros times", completou Daniel Morales.

Após o revés, o Leão caiu para a nona posição e se manteve com os mesmos 55 pontos, minando quase que completamente a probabilidade de chegar ao G-6.

Para seguir sonhando, o Sport precisa secar os adversários para ter ainda alguma chance de figurar entre os seis mais bem colocados da segunda divisão. Entre eles, o CRB, atual sexto colocado, que enfrentará o Náutico neste sábado (8), as 21h30 nos Aflitos.



Outras equipes que farão os torcedores rubro-negros ligarem o secador são justamente o Goiás e o Atlético-GO, que estão em sétimo e oitavo lugar, respectivamente.



O Esmeraldino entra em campo neste domingo (8) contra a já rebaixada Ponte Preta na Serrinha, em Goiânia. Antes, o Atlético-GO, comandado pelo ex-técnico leonino Roger Silva, joga fora de casa com o Athletic também no domingo no estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais.

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