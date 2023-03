A- A+

La Liga Com gols de Vini e Militão, Real Madrid vence Espanyol e diminui distância para o Barcelona Além de balançar as redes, o atacante brasileiro ainda deu uma assistência

O Real Madrid venceu neste sábado (11), em casa, o Espanyol, por 3 a 1, em jogo da 25ª rodada da LaLiga e diminuiu para seis pontos a desvantagem em relação ao Barcelona, líder isolado com 62 pontos, que no domingo visita o Athletic Bilbao.

Sem Karim Benzema, que sofreu uma pancada no tornozelo, o Real Madrid foi surpreendido aos oito minutos com um gol de Joselu, mas reagiu graças ao brasileiro Vinícius Junior, autor do gol de empate após uma jogada individual (22).

Vini também deu uma assistência para o compatriota Eder Militão (39) marcar de cabeça o gol da virada antes do terceiro e último gol da partida, de Marco Asensio, já nos acréscimos (90+3).

Com seu gol, Vinicius Junior ultrapassou Benzema e se tornou o artilheiro do time 'merengue' nesta temporada, com 19 gols contando todas as competições (mas com 12 jogos a mais que o francês).

Já o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, conquistou assim a sua 100ª vitória na LaLiga.

"Está muito bom. Vamos ver os próximos 100. Tivemos mais mobilidade do que o normal, tentamos entrar mais pela direita, porque o Rodrygo tem ajudado mais nesse lado. O Vinícius tem jogado muito bem, então temos tivemos mais oportunidades, mais mobilidade", disse o treinador italiano.

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Real Madrid - Espanyol 3 - 1

Elche - Valladolid

Celta - Rayo

Valencia - Osasuna

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Real Sociedad

(12h15) Sevilla - Almería

(14h30) Villarreal - Betis

(17h00) Athletic - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 62 24 20 2 2 46 8 38

2. Real Madrid 56 25 17 5 3 50 19 31

3. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 19 19

4. Real Sociedad 44 24 13 5 6 32 23 9

5. Betis 41 24 12 5 7 32 25 7

6. Villarreal 37 24 11 4 9 28 23 5

7. Rayo 35 24 9 8 7 29 25 4

8. Osasuna 34 24 9 7 8 22 23 -1

9. Athletic 33 24 9 6 9 33 26 7

10. Mallorca 31 24 9 4 11 21 25 -4

11. Girona 30 24 8 6 10 38 38 0

12. Celta 28 24 7 7 10 26 34 -8

13. Espanyol 27 25 6 9 10 31 39 -8

14. Valladolid 27 24 8 3 13 18 34 -16

15. Cádiz 27 25 6 9 10 20 37 -17

16. Getafe 26 25 6 8 11 25 34 -9

17. Sevilla 25 24 6 7 11 27 39 -12

18. Almería 25 24 7 4 13 28 42 -14

19. Valencia 23 24 6 5 13 27 28 -1

20. Elche 12 24 2 6 16 18 48 -30

Veja também

Premier League Tottenham vence Forest e se consolida no G4 com derrota do Liverpool para o Bournemouth