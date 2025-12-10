A- A+

Futebol Gonçalo Paciência não deve ficar no Sport para 2026; Thyere a caminho da Chapecoense Comitê de transição do clube, que tem representantes das três chapas, decidiu em conjunto que o atleta não terá o contrato renovado

O atacante Gonçalo Paciência não deve permanecer no Sport em 2026. O comitê de transição do clube, composto por representantes das três chapas que concorrem à presidência do Leão, em eleição que será realizada no dia 15 de dezembro, não demonstrou interesse em renovar o vínculo do atleta.





Saída

“Nas conversas que tivemos, as manifestações das três chapas não foram de interesse (na permanência)”, informou Alfredo Bertini, um dos integrantes do comitê. O representante, porém, indicou que qualquer decisão oficial sairá apenas após a definição de quem será o novo presidente do clube.

Ao todo, Gonçalo disputou 22 jogos pelo Sport, com cinco gols marcados. Todos pelo Campeonato Pernambucano, sendo dois contra o Jaguar e um cada diante de Petrolina, Náutico e Santa Cruz. Na Série A, o centroavante participou de apenas seis partidas, sem balançar as redes.

Quem também não fica no Sport é o zagueiro Rafael Thyere. O jogador acertou a transferência para a Chapecoense. Pelo Leão, o defensor iniciou a trajetória em 2019, disputando 265 partidas, com 15 gols marcados.

Apesar de renovar com o Sport, em agosto, até o fim de 2026, o ano difícil do clube pesou para Rafael Thyere optar por respirar novos ares na próxima temporada.

