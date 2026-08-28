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Futebol Gonçalo Ramos marca e Milan vence Unione Venezia pela 2ª rodada do Italiano O ex-jogador do PSG fez o San Siro respirar aliviado ao marcar já no segundo tempo

O Milan sofreu, mas garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Unione Venezia nesta sexta-feira (28), na abertura da 2ª rodada do Campeonato Italiano, com um gol de seu novo astro português Gonçalo Ramos.

O ex-jogador do PSG, a contratação mais cara da história do Milan num valor de 74 milhões de euros (cerca de R$ 447 milhões na cotação atual), fez o San Siro respirar aliviado ao marcar já no segundo tempo (69') com um chute cruzado dentro da área, após uma assistência de Alexis Saelemaekers.

Até aquele momento, a partida seguia empatada em 0 a 0, e Ramos havia desperdiçado várias chances claras, especialmente no primeiro minuto e aos 60 minutos de jogo.

O Milan marcou o segundo e definitivo gol já no fim do tempo regulamentar (89'), em um lance de muita infelicidade para os visitantes: o suíço Ardon Jashari avançou sozinho em um contra-ataque, mas perdeu o duelo contra o goleiro do Venezia. No entanto, a bola rebatida por Filip Stankovic acabou batendo em um de seus próprios defensores, Redouane Halhal.

"O mais importante não é o meu gol, é a vitória. Eu deveria ter marcado mais hoje (...) Começamos a mostrar o DNA e o espírito desta equipe. Já me sinto em casa", declarou Gonçalo Ramos à DAZN.

Com este triunfo, a equipe comandada pelo técnico Ruben Amorim - que na primeira rodada venceu o Torino por 2 a 1 fora de casa - assume a liderança com 100% de aproveitamento (6 pontos), enquanto aguarda a realização dos demais jogos do fim de semana.

O atual vice-campeão Napoli e o campeão Inter de Milão enfrentarão o Como e o Cagliari, respectivamente, no domingo, e poderão tomar a liderança dos 'rossoneri'.

A Roma, equipe que terminou a primeira rodada na ponta da tabela, só joga na segunda-feira, contra o Lecce.

Antes do início de sua primeira partida como mandante nesta temporada, o Milan prestou uma longa e emocionante homenagem a Franco Baresi, seu emblemático capitão das décadas de 1980 e 1990, falecido no dia 31 de julho, aos 66 anos.

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