"Gosto de jogar sob pressão", diz Maxwell em chegada ao Náutico

A- A+

Nono colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, o Náutico vive uma semana de pressão antes do jogo contra o Brusque, sábado (19), no Augusto Bauer. Algo que, por incrível que pareça, não desagrada o novo reforço do Timbu, o atacante Maxwell, apresentado nesta quinta (17), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

“Estou muito feliz e motivado por esse novo desafio. Eu realmente gosto de jogar sob pressão e não vim para cá para jogar somente dois jogos. Vim para cá pensando na classificação, no acesso e no título também. O Náutico tem peso e a gente sabe que chega forte nas competições”, afirmou.

Maxwell estava na Chapecoense e rescindiu contrato após a chegada do técnico Claudinei Oliveira. No mês passado, quando o Verdão do Oeste ainda era dirigido por Dal Pozzo, o Náutico chegou a tentar a contratação do atacante, mas o atleta não foi liberado.

Em 2023, o novo reforço alvirrubro entrou em campo em 24 oportunidades com a camisa da Chapecoense. Foram cinco gols marcados e três assistências. Sua última aparição foi no último dia 29, na derrota para o Mirassol, pela Série B.

Esta será a segunda passagem de Maxwell pelo futebol pernambucano. Em 2021, ele vestiu a camisa do Sport, com 18 partidas e nenhum gol marcado. Além do Leão, atuou por CRB, Red Bull Brasil, Tupi-MG, ABC, Resende, Cuiabá e Guarani. No exterior, defendeu as cores do Kalmar FF, da Suécia.

“Sou um jogador de velocidade, que gosta do um para um e da finalização. Eu me comprometo dentro de campo, dou a vida, correndo, marcando, honrando ao máximo a camisa que estou vestindo. Todos estão confiantes e isso me deu coragem de comprar a ideia, abraçar o projeto passado. Vim acreditando que é possível conseguir os objetivos”, declarou.



Veja também

VÔLEI Volêi: em primeira vez no Recife, ponteira Júlia se surpreende com recepção da torcida no aeroporto