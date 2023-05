"Gosto especial", fala Jean Carlos sobre título em cima do Sport

A- A+

Longe de repetir no Ceará as grandes atuações que teve com a camisa do Náutico, Jean Carlos não escondeu a felicidade de ser campeão da Copa do Nordeste sobre o Sport, na Ilha do Retiro, na quarta-feira (3). Diferente do também ex-alvirrubro Erick, que adotou tom mais provocativo para celebrar a conquista sobre o Leão, o meia mostrou mais respeito para falar sobre o título.

"Tem um gosto especial. Eu sempre respeitei as três maiores torcidas daqui do Recife. Vivi uma história bonita no Náutico, sou grato ao carinho que tive da torcida, mas as outras duas sempre me respeitaram. Ver a Ilha lotada foi bonito, legal", falou à transmissão da partida.

"Parabenizo minha equipe. Soubemos suportar a pressao desde o começo do jogo, sabíamos que ia ser difícil. Suportamos os 15 primeiros minutos, depois tomamos o gol. Mas tivemos maturidade para saber controlar a partida e depois vencer nos pênaltis", completou.

Esta foi a segunda vez que Jean Carlos comemorou um título sobre o Sport. Em 2021, pelo Náutico, o meia foi um dos destaques do Timbu campeão pernambucano daquele ano. Coincidentemente, a conquista também foi nos pênaltis, mas nos Aflitos.

