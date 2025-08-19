Governadora entrega passagens a atletas que participarão de competições fora de Pernambuco
Iniciativa visa apoiar o esporte local fornecendo passagens aéreas para que atletas, treinadores e equipes esportivas possam representar o estado em competições fora de Pernambuco
Dez atletas pernambucanos, com competições marcadas para fora do estado, receberam passagens aéreas das mãos da governadora Raquel Lyra. O incentivo faz parte do programa Passaporte Esportivo.
A iniciativa já recebeu mais de R$ 1,5 milhão em investimentos entre 2023 e agosto de 2025 e alcançou 688 representantes das mais diversas modalidades esportivas.
Desde a criação, como uma prova de que o programa atinge a sua efetividade, os atletas pernambucanos que viajaram já conquistaram 109 medalhas de ouro, 51 de prata e 58 de bronze.
"O que nós estamos fazendo aqui é política pública de esporte, que não se faz no solavanco. Ela se faz com o maior programa de bolsa atleta do Brasil, com a maior quantidade de atletas beneficiados e seus técnicos também. Ela se faz com o programa Time PE, onde a gente fomenta times para que eles participem de competições o ano inteiro e quando viabilizamos recursos para incentivar a prática esportiva no estado", afirmou a governadora Raquel Lyra.
De acordo com a secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, o apoio que o governo tem dado aos atletas é fundamental para que eles tenham segurança para participar das competições.
Programa
O Passaporte Esportivo é uma iniciativa do Governo de Pernambuco que apoia o esporte local fornecendo passagens aéreas para que atletas, treinadores e equipes esportivas representem o estado em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais.
Para participar do programa, o atleta precisa ter mais de 13 anos, residir em Pernambuco e ter sido convocado pela Federação Pernambucana de sua modalidade ou fazer parte do Time Pernambuco.
“Esta não é apenas uma passagem, esse programa abre portas. Graças a essa iniciativa, eu e o meu filho Dani conseguimos viajar para a Guatemala em busca do nosso sonho. Lá eu conquistei a medalha de bronze no individual e, junto com o Dani e a equipe, ficamos em quarto lugar”, declarou a surfista Atalanta Nascimento, sobre o benefício do Passaporte Esportivo.
Incentivo
Além do Passaporte Esportivo, o Governo de Pernambuco também oferece o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico e o Time PE. As iniciativas têm o objetivo de garantir o acesso de representantes do esporte pernambucano a eventos de alto rendimento fora do estado.
Com informações da assessoria.