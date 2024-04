A- A+

Judô Governadora Raquel Lyra recebe medalhista de ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô Tevaninho, de 16 anos, é atleta beneficiário do Bolsa Atleta e promessa do judô nacional

A governadora Raquel Lyra recebeu nesta terça-feira (23) o atleta pernambucano de judô, Carlos Tevano Filho, de 16 anos, medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô, na categoria de 50kg, da classe sub-18. No encontro, realizado no Palácio do Campo das Princesas, a gestora parabenizou o jovem pelo lugar mais alto do pódio, garantido na competição que aconteceu na última segunda-feira (22), no Rio de Janeiro.

Conhecido como Tevaninho, o judoca é beneficiário do Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado que garante auxílio financeiro para os desportistas do Estado.

“Tevaninho é um exemplo da importância do esporte na formação da vida dos atletas. Ele voltou agora com uma medalha de ouro no Pan-Americano, disputado no Rio de Janeiro. E o melhor de tudo é que ele é aluno da nossa rede pública de ensino, em Garanhuns, onde treina e consegue se manter a partir do programa Bolsa Atleta. Ele é um dos mais de mil contemplados no Estado com a iniciativa e com o Passaporte Esportivo, que ajuda a ele e ao seu técnico a irem às viagens e participarem das competições”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Natural de Garanhuns, no Agreste, Tevaninho começou a treinar com o pai, Carlos Tevano. Atualmente, além do Bolsa Atleta, ele recebe apoio adicional do Passaporte Esportivo, que auxilia em deslocamentos para participar de competições. Ambos são programas de incentivo ao esporte oferecidos pelo Governo do Estado de Pernambuco.

“Estou treinando para que mais medalhas venham. Vou lutar, agora em maio, lá na Polônia. Se Deus quiser, vou conseguir essa vaga no Mundial. O Bolsa Atleta está me ajudando muito, custeando muitas viagens. O programa me abriu as portas”, contou Tevaninho.

Em 2024, o programa Passaporte Esportivo ajudou Tevaninho a conquistar seu primeiro título internacional do ano, garantindo-lhe a medalha de prata na Porec Cadet European Cup 2024, realizada no início de abril, na Croácia. Com uma vaga cada vez mais consolidada na Seleção Brasileira de base da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o atleta está com os olhos voltados para o Campeonato Mundial de Judô, que acontecerá no próximo mês nos Emirados Árabes Unidos.

“Para nós é motivo de muito orgulho as conquistas de Tevaninho. A gente sabe que as políticas públicas voltadas para os esportes em Pernambuco vêm se fortalecendo a partir dos investimentos que a governadora Raquel Lyra vem fazendo. Por isso temos ampliado o apoio a essa área e colhendo resultados como essa medalha de ouro, uma medalha muito significativa, de um estudante nosso que se dedicou ao que ama e tem o apoio da família e do governo, com políticas públicas e educação”, ressaltou a secretária de Educação e Esportes, Ivaneide Dantas, acompanhada do secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

O atleta está aproveitando a oportunidade para interagir e aprender com os principais nomes do judô nas Américas e na Oceania, em categorias que vão desde sub-18 até senior. Esta competição é uma etapa crucial de classificação para os Jogos Olímpicos em Paris, que ocorrerão em julho.



Bolsa atleta

O Bolsa Atleta Pernambuco, em vigor desde 2012, é voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas, e oferece um benefício que varia de R$ 380 a R$ 2,5 mil mensais, durante 12 meses. Além disso, o programa ainda disponibiliza acompanhamento nutricional e psicológico gratuito.

Com orçamento de R$ 11 milhões para 2024, o Governo de Pernambuco realizou o maior investimento da história do Estado nos programas de incentivo ao esporte. Através dos programas Bolsa Atleta, Time Pernambuco e Bolsa Técnico, foram contemplados 1.041 bolsistas.

Veja também

FÓRMULA 1 Chefe da Fórmula 1 rebate pilotos e diz que 24 é a quantidade ideal de GPs para a temporada