A- A+

AÇÃO JUDICIAL Governo britânico ameaça processar Abramovich por liberação de R$ 19,1 bilhões da venda do Chelsea Valor seria destinado a vítimas da guerra na Ucrânia

O governo britânico ameaçou entrar com uma ação judicial contra o ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, para que ele libere 2,5 bilhões de libras (R$ 19,1 bilhões) provenientes da venda do clube de futebol, a fim de destiná-los às vítimas da guerra na Ucrânia.

Os ministros britânicos das Finanças, Rachel Reeves, e das Relações Exteriores, David Lammy, afirmaram em um comunicado conjunto que estão "frustrados" com o fracasso em se chegar a um acordo com Abramovich sobre os fundos congelados da venda do clube.

O governo britânico quer que os recursos sejam usados exclusivamente na Ucrânia, para ajudar as vítimas da guerra, enquanto o oligarca russo deseja que eles sejam utilizados de forma mais ampla, incluindo todas as vítimas do conflito, inclusive as russas.

O bilionário, que era dono do Chelsea desde 2003, foi sancionado em março de 2022 pelo governo britânico após a invasão da Ucrânia, acusado de fazer parte do círculo próximo do presidente russo Vladimir Putin.

Abramovich foi obrigado a vender o clube em maio daquele mesmo ano, sendo adquirido por um novo consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly.

O valor da venda, 2,5 bilhões de libras, foi congelado e atualmente está em uma conta bancária britânica, sem que, três anos depois, tenha sido alcançado qualquer acordo com Abramovich.

“Embora a porta das negociações continue aberta, estamos preparados para levar o caso à Justiça, se necessário, para que as pessoas que sofrem na Ucrânia possam se beneficiar desses fundos o mais rápido possível”, afirmaram os dois ministros em seu comunicado.

Enquanto não houver um acordo, o dinheiro não pode ser transferido nem utilizado sem a autorização do Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI), que é subordinado ao Tesouro britânico.

Em maio de 2021, a fortuna do bilionário russo, de 58 anos, que também possui as nacionalidades israelense e portuguesa, foi estimada em 15,4 bilhões de dólares, o que o tornava na época a 124ª pessoa mais rica do mundo.

Sob o comando de Abramovich, entre 2003 e 2022, o Chelsea viveu seus maiores momentos de glória, conquistando cinco campeonatos ingleses e cinco Copas da Inglaterra, duas Liga Europa, duas Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, entre outros títulos.

Veja também