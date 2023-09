Governo chileno exige que clubes do país rompam contratos com casas de apostas

A- A+

O governo chileno deu à Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) um prazo nesta sexta-feira (1º) para rescindir os contratos milionários, considerados “fora da lei”, que mantêm com casas de apostas online. A partir desta sexta-feira, a ANFP tem 30 dias para cancelar os acordos.

“De acordo com a legislação em vigor (…) consideramos que esta atividade é realizada à margem da lei”, afirmou Jaime Gajardo, Subsecretário de Justiça. "O incumprimento desta instrução autoriza o Ministério da Justiça (…) a requerer ao Conselho de Defesa do Estado a dissolução ou extinção da personalidade jurídica” da ANFP, alertou.

A ANFP fechou contrato com a casa de apostas online Betsson, com sede em Malta, no início deste ano, após o qual os torneios da primeira e segunda divisões adotaram o nome daquela empresa. Segundo o jornal La Tercera, graças a este acordo recebe 2,5 milhões de dólares por ano.

A maioria dos 16 times chilenos da primeira divisão do futebol também tem essas plataformas estrangeiras como patrocinadores. O Ministério da Justiça solicitou à ANFP a lista dos clubes que têm acordos com estas casas de apostas, para exigir também a sua rescisão.

Em agosto de 2022, o ministério começou a investigar os contratos do futebol chileno com casas de apostas online a pedido de sete deputados, que alegaram “possíveis violações legais cometidas pela ANFP”. Em outros países da região, como Brasil e México, os clubes de futebol da primeira divisão possuem acordos com essas plataformas de apostas online.

