Governo da Rússia quer que atletas façam parte da "família olímpica" em Paris-2024

A menos de um ano para os Jogos de Paris-2024, ainda há a indefinição sobre os atletas russos poderem participar da competição. Em março, o governo sinalizou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a intenção de que os competidores poderiam participar sob uma "bandeira neutra", já que o país está banido de disputas internacionais desde o início da guerra contra a Ucrânia em 2022. Nesta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, expressou o desejo que que os atletas pudessem voltar a fazer parte da "família olímpica".

"Esperamos que a razão triunfe, e que a ideia de 'Olimpismo' triunfe", afirmou Peskov aos jornalistas. Se a proposta for aceita, a Rússia poderia enviar seus atletas para competir sob uma bandeira neutra nos Jogos. Na semana passada, o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC, na sigla em inglês), Stanislav Pozdniakov, afirmou que o país não boicotaria os jogos, e os atletas têm liberdade para escolher se querem disputar a competição sob a bandeira neutra. Mas de acordo com ele, o regulamento do COI não permite que um número grande de competidores seja inscrito.

Na última edição das Olimpíadas, em Tóquio-2021, a Rússia competiu como "ROC", simbolizando o comitê olímpico e não a delegação nacional. Isso porque o país foi punido pelos escândalos de doping ocorridos durante as Olimpíadas de Inverno em 2014 vieram à tona.

