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COPA DO MUNDO Governo de Gana protesta contra visto canadense negado a Thomas Partey A seleção ganesa estabeleceu seu campo-base nos Estados Unidos, na Bryant University, em Boston

Gana apresentou uma reclamação formal ao Canadá devido à negativa deste país em conceder um visto ao jogador Thomas Partey para disputar a Copa do Mundo de 2026, informou o ministro das Relações Exteriores do país africano neste sábado (13).

O atleta de 32 anos será julgado por estupro e agressão sexual no ano que vem no Reino Unido.

"Gana enviou uma nota oficial de protesto" ao Canadá, pedindo que revogasse esta "decisão infeliz", informou o ministro das Relações Exteriores ganês, Sam Okudzeto Ablakwa.

Ex-meio-campista do Arsenal e atualmente no Villarreal, Partey não poderá viajar para Toronto, onde Gana fará sua estreia na Copa do Mundo em 17 de junho contra o Panamá.

A seleção ganesa estabeleceu seu campo-base nos Estados Unidos, na Bryant University, em Boston.

Partey se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, relacionadas a denúncias feitas por quatro mulheres entre 2020 e 2022, período em que era jogador do Arsenal.

"Ainda que se respeite o direito soberano do Canadá de aplicar suas leis de imigração, Gana considera que a dependência de acusações não comprovadas, na ausência de uma decisão judicial, levanta questões fundamentais de equidade e proporcionalidade", afirma o comunicado.

A Fifa confirmou que Partey não poderá viajar da concentração da seleção de Gana em Boston para o Canadá.

O jogador, no entanto, poderá disputar as partidas seguintes de Gana pelo Grupo L, contra a Inglaterra e a Croácia, ambas nos Estados Unidos.

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