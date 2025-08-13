A- A+

Futebol Governo de PE autoriza Santa x Altos no domingo, mas CBF veta mudança e partida segue na segunda Duelo será às 20h30, na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

O jogo entre Santa Cruz e Altos será mesmo na segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, pelo encontro de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Em nota, o Tricolor informou que conseguiu autorização do Governo de Pernambuco para repassar o duelo para o domingo (17), mas não obteve aprovação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





“O Santa Cruz FC informa que o Governo de Pernambuco garantiu forças de segurança para realização do jogo contra o Altos-PI, no domingo (16h) ma Arena. No entanto a data foi vetada pela CBF. A entidade manteve a partida na segunda-feira próxima, 20h30”, publicou o Santa.

A data foi escolhida inicialmente pela entidade máxima do futebol nacional por questão de segurança, já que a Polícia Militar recomenda que não sejam realizados dois jogos no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife (RMR) envolvendo integrantes do Trio de Ferro da Capital - o Sport enfrenta o São Paulo, no sábado, e o Náutico recebe o Anápolis, no domingo.

Mesmo com a decisão do Governo de autorizar, a CBF manteve a partida na segunda (18). O confronto da volta será domingo (24), no Lindolfo Monteiro.

