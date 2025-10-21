A- A+

Futebol Governo de Pernambuco afirma que Ilha do Retiro tem condições de receber grandes jogos SDS-PE divulgou nota indo na contramão da fala do presidente rubro-negro, Yuri Romão, que pontuou que o estádio não comporta grandes públicos

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), afirmou que a Ilha do Retiro tem condições de receber grandes jogos. O comunicado enviado pelo órgão à imprensa vai na contramão da fala do presidente do Sport, Yuri Romão, que pontuou que o estádio não comporta grandes públicos sob risco de uma "catástrofe".

Na nota da SDS-PE, ela pontua que o estádio rubro-negro está "aprovado", em conformidade com a Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte".

Ainda de acordo com o órgão de segurança, a Ilha do Retiro tem os requesitos mínimos obrigatórios para ter a liberação para receber jogos de futebol. Entre os laudos, estão "o Laudo de Segurança e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, emitidos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), respectivamente."

Em entrevista à Rádio Jornal divulgada na última segunda-feira (19), o presidente rubro-negro, Yuri Romão, enfatizou que "a gente já não consegue colocar a capacidade toda" da Ilha do Retiro. Além disso, salientou que "se acontece uma catástrofe aqui como a morte de uma pessoa ou de mais de uma pessoa ou de algo grave, é péssimo para o Sport, mas também é ruim para o futebol de Pernambuco".

Conforme o comunicado da SDS-PE, o Corpo de Bombeiros informou que o atual atestado de vistoria é vigente até agosto de 2026, e a Ilha do Retiro tem capacidade atual de 27.325 torcedores. "A Corporação ressalta que essa capacidade pode ser revista — reduzida ou ampliada — a depender do resultado de novas vistorias."

Confira a nota da SDS-PE na íntegra

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informa que o Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) encontra-se aprovado, em conformidade com a Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte.

A referida portaria define os requisitos mínimos obrigatórios a serem observados nos laudos técnicos de vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas, incluindo o Laudo de Segurança e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, emitidos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), respectivamente.

O CBMPE informa que o estádio possui o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente até o mês de agosto de 2026. No que se refere à segurança contra incêndio e pânico, a capacidade de público atualmente liberada é de 27.325 torcedores. A Corporação ressalta que essa capacidade pode ser revista — reduzida ou ampliada — a depender do resultado de novas vistorias.

Durante as inspeções realizadas, são avaliados itens como sinalização, iluminação e saídas de emergência; extintores e demais sistemas preventivos de combate a incêndio; além de corrimãos e rotas de fuga. Questões relativas à estrutura física do estádio não são de competência do CBMPE, devendo ser analisadas por outros órgãos.

Com a aprovação dos laudos, o estádio está autorizado a receber competições oficiais, atendendo às exigências legais e técnicas vigentes.

