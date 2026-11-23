Governo de Pernambuco apresentará plano de ação integrado em Encontro Nacional da Copa Feminina
Assim como Pernambuco, as outras sete sedes que receberão jogos na competição também marcam presença
A Secretaria de Esportes de Pernambuco confirmou a participação no 1º Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina, realizado nos dias 23 e 24 de novembro, em Brasília.
Na ocasião, a pasta deverá apresentar o plano de ação integrada do executivo estadual para receber o Mundial envolvendo áreas como segurança, mobilidade, turismo e legado no esporte.
Durante a programação serão apresentados painéis temáticos de Segurança, Saúde, Portos e Aeroportos, Direito de Competição, além da experiência compartilhada sobre Copas anteriores.
Assim como Pernambuco, as outras sete sedes que receberão jogos na competição também marcam presença, apresentando o andamento das ações voltadas para o torneio.
"Esperamos trazer toda expertise possível, em diversas áreas, para colocar em prática o plano de ação do Governo do Estado. Pernambuco está nos preparativos para entregar uma festa linda, dentro e fora do estádio, à altura que o futebol feminino merece", afirmou o secretário Robson Fellype.
Na quarta-feira (25), as atividades se encerram com o lançamento da marca do Governo Federal para a Copa do Mundo Feminina. O Mundial ocorre entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.