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Futebol Feminino Governo de Pernambuco apresentará plano de ação integrado em Encontro Nacional da Copa Feminina Assim como Pernambuco, as outras sete sedes que receberão jogos na competição também marcam presença

A Secretaria de Esportes de Pernambuco confirmou a participação no 1º Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina, realizado nos dias 23 e 24 de novembro, em Brasília.

Na ocasião, a pasta deverá apresentar o plano de ação integrada do executivo estadual para receber o Mundial envolvendo áreas como segurança, mobilidade, turismo e legado no esporte.

Durante a programação serão apresentados painéis temáticos de Segurança, Saúde, Portos e Aeroportos, Direito de Competição, além da experiência compartilhada sobre Copas anteriores.

Assim como Pernambuco, as outras sete sedes que receberão jogos na competição também marcam presença, apresentando o andamento das ações voltadas para o torneio.

"Esperamos trazer toda expertise possível, em diversas áreas, para colocar em prática o plano de ação do Governo do Estado. Pernambuco está nos preparativos para entregar uma festa linda, dentro e fora do estádio, à altura que o futebol feminino merece", afirmou o secretário Robson Fellype.

Na quarta-feira (25), as atividades se encerram com o lançamento da marca do Governo Federal para a Copa do Mundo Feminina. O Mundial ocorre entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

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