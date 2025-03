A- A+

benefícios Governo de Pernambuco divulga resultado final dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE Com número recorde de contemplados, programas somam investimento de R$ 13 milhões em 2025

O esporte pernambucano celebra mais um avanço significativo. O Governo de Pernambuco divulgou, nesta sexta-feira (14), o resultado final dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE, que atingiram o maior número de beneficiados da história.

Ao todo, 1.121 atletas foram contemplados pelo Bolsa Atleta, 64 técnicos pelo Bolsa Técnico e 56 integrantes pelo Time PE, representando um investimento recorde de R$ 13 milhões.

"Entregar o resultado dos programas é sempre uma enorme satisfação, especialmente com mais um recorde. É um recorde de investimento e que, obviamente, não é apenas um número, mas para a gente é a garantia de que os nossos atletas e treinadores terão o suporte necessário para evoluir, competir e representar Pernambuco no mais alto nível", destacou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

"A gente fala também sobre oportunidades, que transformam vidas, que fortalecem o esporte como ferramenta de inclusão e de desenvolvimento. Seguimos firmes nesse propósito e o Governo do Estado entende que investir no esporte é investir no futuro de Pernambuco”, completou.

Saiba mais sobre os programas

O Bolsa Atleta Pernambuco é um programa de incentivo voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas que oferece auxílio mensal entre R$ 380 e R$ 2,5 mil, além de acompanhamentos nutricional e psicológico gratuitos. Em 2025, o programa terá 1.121 contemplados e investimento de R$ 11,2 milhões.

Já o Bolsa Técnico oferece apoio financeiro para treinadores de modalidades olímpicas e não olímpicas, com auxílio mensal de R$ 450 a R$ 1 mil. Em 2025, serão 64 técnicos beneficiados, com um total de R$ 500 mil investidos.

Por fim, o Time PE é um programa exclusivo para atletas da seleção brasileira de suas respectivas modalidades, oferecendo auxílio mensal de R$ 2,5 mil para atletas e R$ 1 mil para treinadores, além de passagens aéreas e acompanhamento interdisciplinar. Em 2025, contará com 35 atletas e 21 técnicos, totalizando R$ 1,3 milhão em investimentos.

Os contemplados devem assinar o Termo de Compromisso entre os dias 17 e 28 de março para garantir a participação no programa.

Confira abaixo a lista dos contemplados pelos programas:

Resultado final Bolsa Atleta: clique aqui;

Resultado final Bolsa Técnico: clique aqui;

Resultado final Time PE: clique aqui.

