GECOPA Governo de Pernambuco institui comitê para planejar Copa do Mundo Feminina 2027 Arena de Pernambuco será um dos estádios a receber a principal competição do futebol feminino mundial

Em decreto publicado na edição deste sábado (19) do Diário Oficial do Estado, o Governo de Pernambuco instituiu a criação do Grupo Executivo para Planejamento e Coordenação da Copa do Mundo Fifa Feminina 2027 (Gecopa Pernambuco 2027).

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será um dos estádios a receber a principal competição do futebol feminino mundial.

O texto assinado pela governadora do estado Raquel Lyra considera a "necessidade de promover a articulação e a integração de ações e serviços entre os diversos órgãos e entidades da administração pública estadual para o sucesso da organização e execução do evento" como uma das justificativas para a instalação do Gecopa Pernambuco 2027.

A governadora também cita que a Arena de Pernambuco necessitará de "adequação e modernização" para atender aos requisitos da Fifa, entidade máxima do futebol e responsável pela organização do torneio.

Entre as obrigações do Gecopa Pernambuco 2027 estarão propor diretrizes e estratégias para a organização e execução do evento, considerando todos os aspectos operacionais da Arena de Pernambuco e coordenar a elaboração e implementação de planos de trabalho conjuntos entre as Secretarias e órgãos envolvidos, com especial atenção à logística de jogos e eventos afins na Arena de Pernambuco.

O Gecopa Pernambuco 2027 será coordenado pela Secretaria de Esportes e abrigará representantes de diversos outras pastas do governo estadual, como as secretarias de Defesa Social; Mobilidade e Infraestrutura; Turismo e Lazer; Saúde; Justiça, Direitos Huamanos e Prevenção à Violência; Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional; Fazenda; Comunicação; Criança e da Juventude; Educação; Mulher; e Ciência, Tecnologia e Inovação; além da Arena de Pernambuco.

"A Secretaria Executiva do Gecopa Pernambuco 2027 será exercida pelo Secretário Executivo de Esportes da Secretaria de Esportes", diz trecho do decreto.

Estão previstas ainda reuniões mensais e extraordinárias do grupo, bem como o convite de representantes de outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, para participar de encontros específicos.

O Gecopa Pernambuco 2027 deverá também apresentar relatórios periódicos de suas atividades à governadora.

Em maio deste ano, a Fifa realizou uma inspeção na Arena de Pernambuco. Analistas observaram acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade do estádio.

Copa do Mundo Feminina 2027

Pela primeira vez tendo o Brasil como país-sede, a Copa Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. O jogo de abertura e a final serão no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Nordeste ainda abrigará outras duas sedes: a Arena Fonte Nova, em Salvador, e a Arena Castelão, em Fortaleza.

Completam a lista de estádios do Mundial Feminino a Arena Itaquera, em São Paulo, o Mineirão, em Belo Horizonte, o Estádio Nacional, em Brasília, e o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Brasil já está classificado para a Copa 2027 por ser país-sede. Além da seleção, outras 31 serão classificadas para o Mundial.

