A- A+

Esportes olímpicos Governo de Pernambuco lança editais do Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE 2026 Inscrições para os programas de incentivo ao esporte começam em 2 de janeiro

A Secretaria de Esportes, do Governo de Pernambuco, lançou os editais dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco 2026, que integram a política estadual de fortalecimento e valorização do esporte. Podendo ser feitas de forma online, as inscrições estarão abertas a partir de 2 de janeiro até às 16h59 do dia 5 de fevereiro.

Os interessados poderão se inscrever respeitando os prazos e critérios estabelecidos para cada programa. Após o preenchimento do formulário eletrônico, atletas e técnicos deverão anexar a documentação exigida na própria plataforma. No caso do Time PE, além do cadastro online, o envio da documentação seguirá o procedimento indicado no edital.

“Os editais dos programas de incentivo ao esporte representam um investimento direto em quem faz o esporte acontecer no nosso estado. São políticas públicas que garantem condições para que atletas, paratletas e técnicos possam se dedicar ao treinamento, às competições e ao alto rendimento. A cada ano, ampliamos esse alcance, reafirmando o compromisso do Governo de Pernambuco com o desenvolvimento esportivo”, destacou a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

Os programas

O Bolsa Atleta Pernambuco contempla atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas, oferecendo auxílio mensal que varia de R$ 380 a R$ 2.500, pelo período de 12 meses. Em 2025, foram mais de mil atletas beneficiados.

O Bolsa Técnico é voltado a treinadores de modalidades olímpicas e não olímpicas que atuam no esporte de base, estudantil ou de rendimento. O programa concede auxílio mensal entre R$ 450 e R$ 1.000.

Criado em 2013, o Time PE oferece benefício mensal de R$ 2.500 para atletas e R$ 1.000 para técnicos, além de passagens aéreas nacionais e internacionais. A iniciativa é direcionada às modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os editais completos, com todas as regras, critérios e orientações para inscrição, estão disponíveis no Instagram da Secretaria de Esportes.

Veja também