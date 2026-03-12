Governo de Pernambuco recebe o Sport para celebrar o título do Campeonato Pernambucano 2026

A- A+

Ainda comemorando o título do Campeonato Pernambucano de 2026, o Sport realizou uma visita ao Governo de Pernambuco, no Palácio do Campo das Princesas, em Santo Antônio, na área central do Recife, nessa quarta-feira (11).



Durante a visita institucional, a delegação do clube foi recebida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e pela secretária de Esportes do Estado, Ivete Lacerda.



Na ocasião, o Sport apresentou a taça do estadual e presenteou a governadora com a nova camisa do time.



Representaram o Leão no momento, o treinador Roger Silva e os atletas Yago Felipe, Thiago Couto e Zé Lucas.

Além deles, Bruno Reis, vice-presidente de Relações Institucionais, Kadico Pereira, o executivo de Futebol, Ítalo Rodrigues, o vice-presidente financeiro, Tota Martorelli, o vice-presidente social, Rafael Reis, o diretor de comunicação, Diego Pérez e o relações públicas do clube, André Filipe Mousinho.



“O Sport carrega no próprio nome a identidade da capital pernambucana e tem o orgulho de representar, dentro e fora de campo, a grandeza de todo o nosso estado. Fomos recebidos com muito carinho pela governadora, em um gesto que reforça o respeito ao futebol e à sua importância para o povo pernambucano”, disse Bruno Reis.



O momento ainda contou com a presença de André Teixeira Filho, secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Chiquinho, prefeito de Olinda em exercício, e o deputado estadual Jarbas Filho.

“Estar aqui com parte do elenco, comissão técnica e diretoria, trazendo a taça do Campeonato Pernambucano, é dividir essa conquista com todo o povo pernambucano”, completou Bruno Reis.

