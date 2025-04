A- A+

Racismo Governo de Pernambuco vai cobrar providências de autoridades após ato racista contra Sport feminino Em jogo do Brasileirão da categoria, torcedor do Inter teria arremessado uma banana em direção ao banco rubro-negro

Após as jogadoras do Sport sofrerem com um ato racista, diante do Internacional, pelo Brasileirão Feminino, nesta segunda-feira (31), o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Esportes, se pronunciou sobre o ocorrido.

Através de um comunicado enviado à imprensa, o Governo repudiou a cena protagonizada no Sesc Campestre, em Porto Alegre, e lembrou que "o esporte deve ser um espaço de inclusão, respeito e igualdade, e qualquer forma de discriminação jamais pode ser tolerada".

A Secretaria de Esportes ainda informou que "acompanhará o caso e dará o suporte necessário ao Sport e às atletas envolvidas, cobrando providências das autoridades competentes".

O que aconteceu?

Na reta final do jogo entre Internacional e Sport, empatado em 2x2, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino, um torcedor do clube gaúcho teria arremessado uma banana na direção do banco de reservas rubro-negro.

No momento do ato, as jogadoras do Sport se manifestaram, e câmeras da TV Brasil, que estava transmitindo o duelo, flagraram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço da fruta.

Em nota, o Sport repudiu o ato e informou que "imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".

Veja também