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SENEGAL Governo de Senegal pede investigação sobre suspeita de corrupção na CAF após perda do título Decisão da CAF se deu após pleito da Federação Real Marroquina de Futebol com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da competição

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Senegal solicitou, nesta quarta-feira, que fosse aberta uma investigação por “suspeitas de corrupção” dentro da Confederação Africana de Futebol (CAF), depois que a entidade decidiu consagrar Marrocos como campeão da Copa Africana de Nações. Em nota oficial, o governo senegalês também informou que recorrerá da decisão.

— O Senegal não pode tolerar uma decisão administrativa que apague o compromisso, o mérito e a excelência esportiva. O Senegal rejeita de forma inequívoca esta tentativa injustificada de espoliação. O país solicita a abertura de uma investigação internacional independente sobre suspeitas de corrupção dentro dos órgãos dirigentes da CAF — disse o governo de Senegal em nota oficial.

Dois meses após a decisão da Copa Africana de Nações, a CAF decidiu mudar o que havia sido um título épico para Senegal, que, dentro de campo, venceu por 1 a 0 uma partida repleta de polêmicas e reviravoltas. Em decisão do Conselho da entidade, ficou determinado que os senegaleses foram penalizados com uma derrota por W.O. (3 a 0, segundo o regulamento) e que Marrocos passa a ser o campeão.

A decisão da CAF se deu após pleito da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) e foi tomada com base nos artigos 82 (deixar o campo antes do término regular da partida sem a autorização do árbitro) e 84 (a equipe que infringir as disposições do artigo 82 será eliminada definitivamente da competição e perderá a partida por 3 a 0) do regulamento da competição.

Veja a nota oficial do governo de Senegal

"O Governo do Senegal expressa o seu profundo pesar após a decisão proferida pelo Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar da seleção nacional senegalesa o título da Copa Africana de Nações de 2025 e atribuí-lo a Marrocos.

Esta decisão sem precedentes e de excepcional gravidade contradiz diretamente os princípios fundamentais da ética esportiva, entre os quais se destacam a justiça, a lealdade e o respeito pela verdade do jogo. Ela resulta de uma interpretação manifestamente errônea dos regulamentos, levando a uma decisão flagrantemente ilegal e profundamente injusta.

Ao colocar em causa um resultado obtido ao final de uma partida que foi devidamente disputada e vencida de acordo com as regras do jogo, a CAF compromete seriamente a sua própria credibilidade e a confiança legítima que os povos africanos depositam nas instituições esportivas continentais.

O Senegal não pode tolerar uma decisão administrativa que apague o compromisso, o mérito e a excelência esportiva. O Senegal rejeita de forma inequívoca esta tentativa injustificada de espoliação.

O país solicita a abertura de uma investigação internacional independente sobre suspeitas de corrupção dentro dos órgãos dirigentes da CAF.

Além disso, o Senegal recorrerá a todas as vias jurídicas apropriadas, inclusive perante os tribunais internacionais competentes, para garantir que a justiça seja feita e que a primazia dos resultados esportivos seja restabelecida.

O Governo aproveita a ocasião para reiterar a solidariedade da nação com os cidadãos senegaleses detidos em Marrocos após os incidentes ocorridos na final da Copa Africana de Nações. Ele permanece plenamente comprometido em acompanhar este caso para garantir um desfecho rápido e positivo.

O Senegal permanecerá firme, vigilante e inabalável na defesa dos direitos da seleção nacional senegalesa e na restauração da honra do esporte africano.

Feito em Dakar, 18 de março de 2026

Marie Rose Khady Fatou FAYE

Secretária de Estado junto ao Primeiro-Ministro, encarregada das Relações com as Instituições, Porta-voz do Governo"

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