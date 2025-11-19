A- A+

BOLSA ATLETA Governo do Brasil abre edital de seleção para a Bolsa Pódio Principal categoria do Bolsa Atleta é voltada a esportistas de excelência, que se qualificam entre os 20 melhores do mundo em suas categorias nos cenários olímpico, paralímpico e surdolímpico. Repasse mensal chega a R$ 16,6 mil

O Governo do Brasil publicou nesta semana o edital de seleção para a categoria Pódio do Bolsa Atleta referente ao ciclo 2025/2026, sendo a mais alta do programa de patrocínio direto do Ministério do Esporte e concede benefícios de R$ 5,5 mil a R$ 16.629 mensais.

É destinada a atletas de alto desempenho, que se qualificam entre os 20 melhores do ranking mundial em modalidades olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas.

A identificação dos atletas elegíveis é realizada pelas confederações e entidades esportivas que representam o esporte nacional. A partir do envio dos nomes, um Grupo de Trabalho com representantes das entidades e do Ministério do Esporte referenda os atletas que serão contemplados.

O período para envio das indicações será aberto em 24 de novembro, próxima segunda-feira, e segue até 28 de dezembro, pela página oficial do Bolsa Atleta.

“O lançamento deste edital reafirma o compromisso de garantir condições adequadas para que nossos atletas possam competir e representar o Brasil no mais alto nível. A categoria Pódio continua sendo referência na política de alto rendimento, ampliando oportunidades concretas de desenvolvimento e excelência”, destacou a secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.

A bolsa mensal é paga pelo governo do Brasil por um período de 12 meses e o valor é determinado de acordo com os resultados esportivos do atleta na última temporada.

A seleção da categoria Pódio é feita em edital separado das outras categorias do Bolsa Atleta (Base, Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpico/Paralímpico).

Confira alguns dos requisitos para concorrer:

» Estar em plena atividade esportiva e ter participado de competições de alto nível no ano anterior à inscrição, com ranking entre os 20 melhores do mundo ou resultados muito expressivos em Mundiais, Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Paralímpicos ou Surdolímpicos

» Apresentar o plano esportivo anual, com o detalhamento das competições previstas para o ciclo da bolsa

» Estar vinculado a uma entidade de prática esportiva (clube ou academia)

» Não receber salário ou qualquer tipo de remuneração de entidade de prática desportiva vinculada ao Sistema Nacional do Desporto ou de entidade de administração do desporto.

Com informações de assessoria.

