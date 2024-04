Governo do Estado realiza investimento de R$ 11 milhões nos programas de incentivo ao esporte

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou nessa quarta-feira (3), em uma cerimônia, realizada na Arena Pernambuco, um investimento de R$ 11 milhões para os programas Bolsa Atleta, Time Pernambuco e Bolsa Técnico. Considerado o maior da história do estado, o incentivo promete atender 1.041 beneficiados, entre atletas, paratletas e técnicos.

Presente na cerimônia, a governadora Raquel Lyra anunciou também que vai enviar em breve um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com um reajuste no valor do Bolsa Atleta. Para a gestora, os três programas marcam a importância do investimento para o setor esportivo regional.



“As concessões e investimentos das bolsas dialogam diretamente com o rendimento dos atletas e desenvolvimento de Pernambuco. Por isso, vamos enviar um projeto de lei para a Alepe aumentando o valor da Bolsa Atleta para poder os atletas terem mais condições de praticar suas atividades esportivas. Estamos incluindo verdadeiramente a cidadania no orçamento do Estado e permitindo que a prática esportiva em Pernambuco possa levar atletas para o Brasil e para o mundo”, destacou.

A um passo de garantir vaga nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, José Fernando Ferreira, de 25 anos, deve concorrer no atletismo. Natural do município de Pesqueira, no Agreste, o atleta é beneficiário do Time Pernambuco.



“É muito gratificante ser beneficiado por esse programa. Sem ele seria bem mais difícil porque tudo que eu tenho hoje é por essa base. É uma renda que começa dentro de casa e me leva para o mundo”, ressaltou.



Dentro dos bolsistas selecionados dos programas Bolsa Atleta, Time Pernambuco e Bolsa Técnico, sete atletas pernambucanos já estão garantidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, ainda podendo ampliar os integrantes da comitiva.

O Governo de Pernambuco divulgou no dia 15 de março a lista final com os contemplados para os programas de incentivo ao esporte de 2024. De acordo com a secretária de Educação e Esportes, Ivaneide Dantas, o governo chegou marca de mais de R$ 20 milhões investidos no esporte.

O técnico de Artes Marciais do Clube Team Paulo Franco, Eduardo Souza, de 49 anos, é um dos beneficiários do Bolsa Técnico e celebrou essa conquista.



“Como técnico muitas vezes a gente não tem suporte para estar viajando com o atleta. E agora, com o reconhecimento através desse projeto, que é o Bolsa Técnico, vamos poder nos mover de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Esse benefício vai somar muito na vida da gente”, falou.



Além das concessões de benefícios aos atletas e treinadores por meio dos três programas, foram realizadas as entregas de passagens aéreas através do programa Passaporte Esportivo e do Certificado de Enquadramento às entidades proponentes de projetos aprovados através da Lei de Incentivo ao Esporte, que em 2024 recebeu um incremento de R$ 1 milhão e bateu o recorde no valor total R$ 9 milhões destinados a projetos esportivos do Estado.

"Uma área tão importante como o esporte vai receber esse grande investimento realizado pelo Governo do Estado. Vai ter uma repercussão muito grande na área de educação”, disse o deputado estadual Antônio Moraes.

OS PROGRAMAS - Com maior número de contemplados e orçamento, o Bolsa Atleta é o principal programa de auxílio financeiro para os desportistas do Estado. Este ano ele contará com 940 beneficiários - 287 a mais que no ano passado - de 55 modalidades, entre olímpicas e não olímpicas, divididos em 8 categorias. Os valores das bolsas variam entre R$ 380,00 e R$ 2.500,00 de acordo com cada categoria, e são pagos durante 12 meses.

Voltado para o esporte de alto rendimento, o Time Pernambuco contempla atletas, paratletas e técnicos, com auxílio mensal durante 12 meses de R$ 2.500 para atletas e R$ 1 mil para técnicos. Com 26 atletas e 15 técnicos contemplados, e com orçamento de aproximadamente R$ 1 milhão, o Time PE de 2024 é o maior da história do programa, que surgiu em 2013.

O Bolsa Técnico é destinado a técnicos de modalidades olímpicas e não olímpicas, envolvidos na prática de esporte de base, estudantil e rendimento no âmbito de Pernambuco. Neste ano, irá contemplar 60 técnicos, oferecendo um benefício que varia entre R$ 450 a R$ 1 mil mensal, durante 12 meses.

O Passaporte Esportivo se constitui na emissão de bilhetes aéreos e concessão de transporte terrestre para a participação de atletas, treinadores e equipes esportivas de Pernambuco em competições nacionais e internacionais.

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte é a concessão de benefício fiscal, através do ICMS, em favor de empresas estabelecidas no Estado de Pernambuco que aportem recursos em projetos desportivos apresentados por entidades de natureza esportiva e sem fins lucrativos (clubes, associações, ONGs, federações), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento esportivo do estado.

