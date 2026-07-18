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Internacional Governo dos EUA defende jogadores da Argentina em polêmica das Ilhas Malvinas Fifa proíbe manifestações, símbolos e declarações políticas dentro de campo, seguindo o regulamento oficial do torneio

São Paulo, AE (18) - A partida entre Argentina e Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo reacendeu um debate histórico: a soberania das Ilhas Malvinas. Com a vitória dentro de campo, os jogadores sul-americanos exibiram uma faixa com a frase: "As Malvinas são argentinas". O ato foi defendido pelo chefe da força-tarefa da Casa Branca no mundial, Andrew Giuliani.

Segundo o representante, o protesto político está respaldado pela constituição norte-americana. "Acreditamos na Primeira Emenda (da Constituição) aqui nos Estados Unidos da América", disse em entrevista à TV BBC, em entrevista nesta sexta-feira (17).

O trecho referido por Andrew Giuliani afirma, entre outros pontos, que o Congresso do país não pode limitar a liberdade de expressão. Ou seja, o ato dos atletas argentinos foi legítimo segundo a legislação dos Estados Unidos. Por outro lado, a Fifa proíbe manifestações, símbolos e declarações políticas dentro de campo, seguindo o regulamento oficial do torneio.

A entidade máxima do futebol ainda não se manifestou sobre uma possível punição aos envolvidos e algumas medidas disciplinares podem ser aplicadas. A pena vai desde avisos e advertências até a retirada de título ou devolução de prêmio.

Em resposta ao Estadão durante a semana, a Fifa informou em nota que o Comitê Disciplinar Independente da entidade está "analisando os relatórios da partida e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre eventuais medidas adicionais".

O território no centro de toda a briga está localizado no sudoeste do Oceano Atlântico e pertence ao governo britânico. Em 1982, Argentina e Inglaterra guerrearam pelo controle das Ilhas Malvinas por 74 dias e terminou com a morte de 655 militares argentinos, 255 britânicos e três moradores locais.

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