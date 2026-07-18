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Internacional

Governo dos EUA defende jogadores da Argentina em polêmica das Ilhas Malvinas

Fifa proíbe manifestações, símbolos e declarações políticas dentro de campo, seguindo o regulamento oficial do torneio

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Jogadores da seleção argentina de futebol exibem faixa reivindicado posse do país sobre Ilhas Malvinas na semifinal da Copa de 2026Jogadores da seleção argentina de futebol exibem faixa reivindicado posse do país sobre Ilhas Malvinas na semifinal da Copa de 2026 - Foto: AFP / Thomas Coex

São Paulo, AE (18) - A partida entre Argentina e Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo reacendeu um debate histórico: a soberania das Ilhas Malvinas. Com a vitória dentro de campo, os jogadores sul-americanos exibiram uma faixa com a frase: "As Malvinas são argentinas". O ato foi defendido pelo chefe da força-tarefa da Casa Branca no mundial, Andrew Giuliani.

Segundo o representante, o protesto político está respaldado pela constituição norte-americana. "Acreditamos na Primeira Emenda (da Constituição) aqui nos Estados Unidos da América", disse em entrevista à TV BBC, em entrevista nesta sexta-feira (17).

O trecho referido por Andrew Giuliani afirma, entre outros pontos, que o Congresso do país não pode limitar a liberdade de expressão. Ou seja, o ato dos atletas argentinos foi legítimo segundo a legislação dos Estados Unidos. Por outro lado, a Fifa proíbe manifestações, símbolos e declarações políticas dentro de campo, seguindo o regulamento oficial do torneio.

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A entidade máxima do futebol ainda não se manifestou sobre uma possível punição aos envolvidos e algumas medidas disciplinares podem ser aplicadas. A pena vai desde avisos e advertências até a retirada de título ou devolução de prêmio.

Em resposta ao Estadão durante a semana, a Fifa informou em nota que o Comitê Disciplinar Independente da entidade está "analisando os relatórios da partida e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre eventuais medidas adicionais".

O território no centro de toda a briga está localizado no sudoeste do Oceano Atlântico e pertence ao governo britânico. Em 1982, Argentina e Inglaterra guerrearam pelo controle das Ilhas Malvinas por 74 dias e terminou com a morte de 655 militares argentinos, 255 britânicos e três moradores locais.

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