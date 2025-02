A- A+

Futebol Governo Federal lamenta confusão em Clássico das Multidões: "não condizem com os valores do esporte" Em nota, Ministério do Esporte informou a necessidade de investigação rigorosa e responsabilização dos envolvidos nas cenas de violência

Por meio de nota oficial, o Ministério do Esporte se pronunciou sobre os casos de violência registrados no último sábado (1º), antes de a bola rolar para Santa Cruz e Sport, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas e quatro estão internadas no Hospital da Restauração por conta de agressões nos arredores do estádio.

“As cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica. O futebol é uma expressão cultural e popular que mobiliza paixões e gera oportunidades de confraternização entre os cidadãos. A transformação desse ambiente em palco de violência é absolutamente inadmissível e prejudica a imagem do esporte, afugenta famílias dos estádios e coloca em risco a segurança de todos os envolvidos”, iniciou.

O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência. No final do ano passado, lançamos a campanha Cadeiras Vazias justamente com o objetivo de iniciar o debate e unir todos os atores em prol da paz nos estádios. Nosso compromisso é com a construção de um ambiente esportivo seguro e acolhedor. Continuaremos trabalhando para garantir que o esporte seja um espaço de integração e não de divisão”, completou.

