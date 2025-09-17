A- A+

Projeto Governo de Pernambuco lança Centro de Formação Esportiva em Fernando de Noronha Programa abre 200 vagas para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (18), em Fernando de Noronha, o Centro de Formação Esportiva (CFE). O programa oferece 200 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e busca ampliar o acesso ao esporte como ferramenta de desenvolvimento e cidadania. O lançamento aconteceu no auditório da Erem Arquipélago, às 14h30.

Na quarta-feira (17), pais e responsáveis participaram de uma reunião de apresentação do projeto no auditório da mesma escola. O encontro teve como objetivo esclarecer como funcionará o programa e quais serão as atividades oferecidas.

Modalidades e atividades

O CFE vai oferecer práticas como jogos, atletismo, ginástica e esportes de combate. As atividades seguem metodologias adaptadas ao contexto local e têm como objetivo formar não apenas no esporte, mas também incentivar valores de convivência e cidadania.

Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser feitas online pelo link: https://forms.gle/HakUcX2ra4LaB1Ca8.

Com informações da assessoria

