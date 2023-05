A- A+

Charangas e bandeirões com mastro estão liberados nos jogos de futebol em Pernambuco. A novidade foi anunciada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) na noite desta segunda-feira (15), após uma reunião com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, e representantes de Sport, Náutico e Santa Cruz.

A oficialização, segundo o governo, “deverá ser publicada nos próximos dias” no Diário Oficial.

O jogo entre Sport e São Paulo, no entanto, já poderá contar com a presença dos bandeirões com mastro. A partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, acontecerá às 20h da próxima quarta-feira (17), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Nas redes sociais, o Governo de Pernambuco disse que “as medidas seguem uma evolução do que foi decidido em fevereiro, quando o Grupo de Trabalho de Futebol já tinha autorizado a presença de uma charanga da torcida anfitriã e os bandeirões sem mastro, itens que estavam proibidos no ano passado”.



