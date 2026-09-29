Governo mineiro anuncia aporte de R$ 32 mi para clubes: "Nosso futebol é muito maior que bets"

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O governo de Minas Gerais foi o primeiro a anunciar ajuda financeira aos clubes de futebol local após a MP das bets assinada pelo presidente Lula (PT) na última sexta-feira. Por meio da Cemig e da Codemig, estatais mineiras, parte dos recursos que as empresas destinam à publicidade e ao patrocínio de suas marcas será aplicada em contratos com América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.





Patrocinados por empresas de bets, os clubes mineiros reclamaram da atitude do governo nacional, alegando que poderiam se endividar ainda mais com a rescisão com seus parceiros. A medida de ajuda foi anunciada nesta terça-feira, em evento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.



"O futebol de Minas é muito maior que as bets. E a parte que o estado pode fazer nesse momento é sair, não vou dizer socorro, não, com apoio a essas nossas grandes torcidas que estão sendo imediatamente prejudicadas", disse o governador Mateus Simões.



Além dos três gigantes do estado, Athletic, de São João del Rei, atualmente na Série B, e Uberlândia, que disputa a Série C, devem também receber o auxílio, em cotas menores e ainda a serem divulgadas após encontro com o governo.



"Como eu disse, são cinco times em Minas Gerais que vão passar por esse suporte. Já estamos anunciando R$ 32 milhões para os times da capital", revelou. "Vamos abrir as negociações com os dois clubes do interior, Athletic, de São João del Rei, e o Uberlândia. E para nós é uma questão de responsabilidade", seguiu.



Mateus Simões aproveitou para fazer um apelo. "Quero aproveitar para conclamar as outras empresas mineiras para também se juntarem a esse esforço de apoio ao nosso futebol", cobrou.



"O valor que estamos colocando à disposição é aproximadamente um terço do que as bets colocavam nesses times. A nossa pretensão não é nesse primeiro momento substituir, mas dar o primeiro grande exemplo para as empresas mineiras", seguiu. "Está na hora de a gente reassumir o nosso futebol e fazer com que ele seja patrocinado por aquilo que o mineiro é bem representado."



A anúncio não caiu bem entre alguns tantos cidadãos do estado e não foram poucas as criticas à medida do governo nas redes sociais. Muitos mineiros 'sugeriram' que o dinheiro fosse investido em estradas, escolas, segurança e hospitais e acusaram o estado de 'falido'.

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