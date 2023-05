A- A+

Futebol Governo publica no Diário Oficial liberação de charangas e bandeirões com mastro; veja as regras A medida já tinha sido anunciada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) na última segunda-feira (15)

O Governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial, nesta quinta-feira (18), as regras para a liberação de charangas e bandeirões com mastros nas partidas de futebol no estado. A medida foi anunciada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) na última segunda-feira (15) e foi válida na derrota do Sport para o São Paulo, na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil.

Para conseguir liberar as charangas e o uso das bandeiras, os clubes mandantes deverão solicitar à Polícia Militar com até dois dias úteis de antecedência à partida.

Charangas

A quantidade máxima permitida para a banda é de até 12 músicos, com um instrumento por indivíduo. As charangas devem permanencer no setor determinado pelo Polícia Militar e ser acompanhada por um segurança privado a cada três integrantes do grupo.

"Fica proibida a execução de quaisquer cânticos/ou músicas, ainda que meramente reproduzidas de outros autores e intérpretes, que incitem a violência, homofobia, racismo, discriminações de quaisquer espécies, assim como, que façam apologia a outros crimes", diz um trecho do ofício.

Bandeirões com mastro

Os bandeirões deverão ter, no máximo, 2,25m x 3m50m de dimensões, com os mastros feitos exclusivamente de bambu (entre 6m e 8m de comprimento). Os materiais ficarão exclusivamente nos setores indicados pelo BPChoque ou Unidade Militar responsável.

"As áreas onde se fizer a presença de torcedores com bandeirões com mastro deverão ser reforçadas com a presença de seguranças privado", afirma o ato.

O Trio de Ferro joga como mandante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport encara o Botafogo-SP neste sábado (20), o Santa Cruz recebe o Campinense no domingo (21) e Náutico joga contra o Floresta-CE na segunda-feira (22).

