Governo realiza primeira reunião do grupo de trabalho para apoiar clubes pernambucanos de futebol
Encontro dá início às discussões sobre alternativas de crédito, incentivo, estrutura e transmissão para fortalecer os clubes do Estado
O governo de Pernambuco realizou, na tarde desta segunda-feira (28), a primeira reunião do grupo de trabalho criado para estruturar medidas de apoio aos clubes de futebol do estado diante dos impactos da suspensão dos contratos de patrocínio relacionados às bets.
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O encontro reuniu representantes da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), dos clubes e do governo de deu continuidade à agenda iniciada pela manhã com a governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas.
Coordenado pela Casa Civil, o grupo terá 120 dias, a partir do início das ações, para apresentar um relatório final à governadora, podendo o prazo ser prorrogado por igual período.
“Nosso objetivo é construir soluções rápidas para socorrer os clubes de forma imediata, ainda que sejam medidas provisórias, e também tratar de ações de médio e longo prazo que ajudem o futebol pernambucano a se fortalecer. A união de esforços é fundamental para superar esse momento de crise e mostrar que o futebol pernambucano é muito maior do que o problema das bets”, afirmou o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça.
Entre as propostas em discussão estão a alteração da legislação para permitir que os clubes tenham acesso a empréstimos por meio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte. Também estão sendo tratadas com os clubes futuras parcerias para o uso das Areninhas e a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano para a TV Pernambuco.
“Com essa primeira reunião, avançamos nas discussões. A Federação apresentou um robusto projeto de investimento do estado no desenvolvimento do futebol, além de iniciativas para fortalecer toda a cadeia do futebol pernambucano. Estamos todos juntos por um futebol pernambucano mais forte”, avaliou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.