Governo rejeita pedido de Tuchel para que alunos faltem a aula para ver Inglaterra na Copa

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O pedido do técnico Thomas Tuchel para que os pais deixem os filhos faltarem à escola a fim de assistir ao jogo entre Inglaterra e México, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, virou assunto fora dos gramados e repercutiu no governo britânico.



O primeiro-ministro Keir Starmer não gostou do discurso do treinador da seleção inglesa e discordou da sugestão. Segundo ele, apesar da importância da partida e da penetração que o futebol tem no país, as crianças devem comparecer às aulas na segunda-feira.



A polêmica ganhou força após a classificação dramática dos ingleses às oitavas de final com a vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo. Eufórico, o treinador fez esse pedido para aumentar a torcida por sua seleção. A partida entre as duas equipes vai ser disputada à 1h da manhã de segunda-feira no Reino Unido e pode durar até às 3h (isso se o encontro terminar no tempo normal).





Questionado sobre a fala de Tuchel, um porta-voz de Starmer disse que cabe aos pais tomar suas próprias decisões. No entanto, ele reforçou a posição do governo sobre a importância da frequência escolar na rotina das crianças.



Jacqui Smith, ministra da Educação, comentou sobre o assunto polêmico em matéria do "The Guardian" e deu a sua sugestão. "Eu entendo perfeitamente se as pessoas quiserem assistir à partida. Eu também assistirei. Vou tirar um cochilo à tarde e comemorar a nossa vitória na manhã seguinte, quando for trabalhar, obviamente com uma aparência ótima", afirmou.

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