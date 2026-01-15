A- A+

Violência no futebol Governo reúne PM e torcidas organizadas para apresentar lei de combate à violência no futebol Discutida em conjunto com a SDS, Secretaria de Esportes e organizadas, a legislação promulgada em dezembro de 2025 entra em vigor a partir de fevereiro

O Governo de Pernambuco se reuniu com membros de diversas torcidas organizadas para adequação à nova legislação de Prevenção e Combate à Violência nos Recintos Esportivos.



A Lei 19.115/2025, promulgada pela Assembleia Legislativa no dia 5 de dezembro do ano passado, entra em vigor em 3 de fevereiro de 2026, 60 dias após ter sido aprovada.



O encontro contou com a presença de integrantes da Secretaria de Defesa Social (SDS), Polícia Militar (PMPE) e Secretaria de Esportes (SESP).

De acordo com o diretor de operações da PMPE, coronel Barros, a reunião deu início aos atos preparatórios para a execução da lei estadual.



"Convidamos todas as torcidas organizadas para essa reunião, para instruí-las sobre os procedimentos a serem feitos a seguir e como vai acontecer a execução da lei. Também escutamos muitas sugestões, porque estamos em um processo de regulamentação da lei, e nada melhor do que essa conversa com as torcidas que estão inseridas no cerne da questão”, disse.



Além do diretor de Operações, o momento foi conduzido pelo coronel Arruda, coordenador de Planejamento da PMPE, e pela secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda.

O jurídico das três maiores torcidas também marcou presença para representar os interesses dos times mais tradicionais do estado.



O que diz a lei?

O texto prioriza os eixos de segurança, corresponsabilidade e proteção do direito de torcer das organizadas.

A iniciativa surge em um contexto de evolução dos cenários de risco nos eventos esportivos, considerando a necessidade de medidas preventivas e não apenas repressivas, além de priorizar a proteção da maioria pacífica dos torcedores.



A partir disto, estão previstas as seguintes ações: videomonitoramento nas dependências dos espaços esportivos e no entorno; monitoramento por câmeras dos deslocamentos das torcidas organizadas; implantação de sistema de identificação biométrica facial; criação do Cadastro Estadual de Maus Torcedores; criação do Cadastro Estadual de Torcidas Organizadas; e adoção de medidas educativas e repressivas.



Entre os direitos atribuídos às torcidas organizadas estão o espaço específico e delimitado, acesso exclusivo e organizado nos estádios para membros cadastrados.

Somado a isto, a autorização para uso de camisetas, bandeiras, insígnias e instrumentos musicais, conforme regulamento.

Pensando de maneira integrada, eles poderão também participar de reuniões ou grupos de trabalho com os órgãos competentes. Vale destacar que estas vantagens não se aplicam a subgrupos, facções ou denominações similares.



A secretária de Esportes, Ivete Lacerda, destaca que este foi o pontapé inicial para quando o processo de cadastramento for iniciado, os torcedores já estarem preparados.

Segundo ela, a maior expectativa é de resgatar uma cultura de paz nos estádios.

"Somando forças, podemos fazer de Pernambuco um exemplo no combate à violência esportiva e que recebe toda a família para assistir aos jogos em segurança. Sabemos da importância da torcida em fazer a festa e embelezar o futebol. É isto que queremos potencializar”, enfatizou.

