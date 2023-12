A- A+

Paris 2024 Governo ucraniano se diz "muito preocupado" com pedido de reintegração dos atletas russos nos Jogos Na terça-feira, as federações esportivas internacionais pediram ao Comitê Olímpico Internacional que admitisse "o mais rápido possível" atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de 2024

O governo ucraniano está "muito preocupado" com o apelo das federações desportivas para integrar russos e bielorrussos individualmente nos Jogos Olímpicos de Paris, disse o ministro interino dos Esportes, Marviy Bidnyi, à AFP nesta quinta-feira (7).

Na terça-feira, as federações esportivas internacionais pediram ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que admitisse “o mais rápido possível" atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, sob bandeira neutra.

"Como disse com razão o presidente Volodimir Zelensky: 'Evidentemente, toda bandeira neutra dos atletas russos está manchada de sangue'", alertou Bidnyi.

"Temos uma decisão responsável e uma liderança do COI que não permite que a Rússia utilize o esporte para fins de propaganda militar", acrescentou o ministro interino, depois do seu antecessor, Vadym Gutzeit, ter sido afastado do governo em novembro.

Desde o início da guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão russa em fevereiro de 2022, o COI adiou a sua decisão sobre a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris.

A solução exigida pelas federações esportivas e pelos comitês olímpicos nacionais é a admissão dos russos sob uma bandeira neutra, sem camisetas ou hinos nacionais.

"Respeitamos o princípio da neutralidade, mas a neutralidade só é possível em tempos de paz", protestou Bidnyi, "quando há uma guerra e uma nação destrói outra, a 'neutralidade' se torna irresponsabilidade".

