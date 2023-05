A- A+

Formula 1 GP da Emilia-Romagna da Formula 1 é cancelado após inundações De acordo com as autoridades, cinco pessoas morreram em decorrência das chuvas

O Grande Prêmio da Emilia-Romagna, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1, que deveria ser disputado no próximo fim de semana no circuito de Imola, foi cancelado após as inundações que deixaram pelo menos cinco mortos nesta região da Itália, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira (17).

Confira a nota dos organizadores:

"Depois das conversas entre a Formula One, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, as autoridades competentes, incluindo os ministros envolvidos, o presidente do Automóvel Clube Italiano, o presidente da região da Emilia-Romagna, o prefeito da cidade e o promotor do evento, nós tomamos a decisão de que o Grande Prêmio não acontecerá em Imola", anunciou a empresa responsável pela gestão da F1, Formula One, em um comunicado, sem informar se a prova será reprogramada para outra data até o fim da temporada.

"A decisão foi tomada porque não era possível organizar o evento com toda a segurança para os nossos fãs, nossas equipes e nossos funcionários. É uma decisão responsável devido à situação nas cidades da região. Não seria justo aumentar a pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência em um período difícil", acrescenta a nota.

O italiano Stefano Domenicali, diretor-geral da Formula One, definiu como "uma tragédia o que acontece em Imola na Emilia-Romagna, a cidade e a região onde cresci".

A região é afetada por tempestades desde o início da semana. As inundações provocaram cinco mortes e deixaram milhares de desabrigados, anunciaram as autoridades.

Vários setores do circuito de Imola estavam inundados nesta quarta-feira.

O GP da Emilia-Romagna representaria o retorno da Fórmula 1 ao continente europeu e o primeiro 'triple header' (três GPs em três semanas) da temporada, antes das provas de Mônaco e da Espanha.

O holandês Max Verstappen, atual bicampeão mundial, lidera a temporada de F1 com 14 pontos de vantagem sobre seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez.

Veja também

Copa do Brasil Sete partidas agitam oitavas de final da Copa do Brasil hoje (17); confira onde assistir aos jogos