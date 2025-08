A- A+

Fórmula 1 Norris lidera 1º treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1; Drugovich é 16º e Bortoleto 1 Pilotos voltam à pista às 12h (horário de Brasília) desta sexta (1º) para a disputa do segundo treino livre do dia

Em uma atividade que contou com a presença de dois brasileiros, o favoritismo dos medalhões prevaleceu em Hungaroring nesta sexta-feira (1º). Lando Norris foi o mais rápido do 1º treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1, com Oscar Piastri em 2º e Charles Leclerc em terceiro.

Felipe Drugovich chegou a ser o nono mais rápido, mas terminou em 16º. Com problemas na parte final, Bortoleto finalizou em 19º.

A primeira sessão contou com uma novidade. Reserva da Aston Martin, Drugovich ficou com a vaga de Fernando Alonso. Em nota, a equipe informou que o piloto espanhol vem sofrendo com uma lesão muscular nas costas e seguiu fazendo tratamento.

Em sua primeira volta no Circuito de Hungaroring, quando os carros começaram a entrar em ação, o piloto paranaense fez o tempo de 1min21s738, enquanto Bortoleto andou na casa de 1min22s com a sua Sauber.

Na pista, a parte final não apresentou surpresas. Com o tempo de 1min16s052, Norris garantiu a MacLaren no topo, seguido de Piastri e Leclerc. Hadjar foi o quarto acompanhado de Hamilton, Bearman, Antonelli, Russell, Verstappen e Stroll entre os dez primeiros.

Mas foi na última meia hora de treino que o piloto paranaense começou a se destacar. Com uma volta bastante rápida, ele chegou a ter o nono melhor tempo ficando à frente de Norris e Bortoleto Na sequência, porém, ele caiu para a parte intermediária (16ª posição), com os favoritos andando mais forte. Com problemas, Bortoleto passou reto na curva e foi para as últimas colocações.

A primeira metade do treino livre contou com uma alternância da Ferrari e da McLaren na disputa pelo posto de mais veloz tendo o monegasco Charles Leclerc e o inglês Lando Norris como protagonistas.

O treino apresentou ainda algumas surpresas como Isack Hadjar momentaneamente em primeiro. Utilizando pneus médios, o heptacampeão Lewis Hamilton só passou a brigar pelos melhores tempos na segunda metade da atividade.

Os pilotos voltam para a nova tomada de tempos às 12h (de Brasília) desta sexta-feira para a disputa do segundo treino livre do dia. No sábado (2) acontece a última atividade (às 7h30) antes do treino classificatório no Circuito de Hungaroring, marcado para 11h. No domingo (3), a largada da prova maior será às 10h.

Confira o resultado do 1º treino do GP da Hungria:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s052

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s071

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s269

4º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min16s681

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s734

6º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s878

7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s880

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s925

9º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s940

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s958

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s984

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s004

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s123

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min17s184

15º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min17s195

16º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min17s269

17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min17s393

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s464

19º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min17s652

20º - Paul Aron (EST/Sauber), 1min19s788

