GP de Austin: Hamilton domina TL3 e Ferrari mantém bom desempenho nos EUA
Piloto britânico marcou 1min34s893 no Circuito das Américas e garantiu a liderança da atividade; Max Verstappen e Charles Leclerc completaram as três primeiras posições
O terceiro treino livre da Fórmula 1 foi realizado na tarde deste sábado (24) e teve novamente o heptacampeão Lewis Hamilton com o melhor desempenho, obtendo 1min34s893.
Assim como nos treinos livres 1 e 2, a Ferrari termina com a liderança da atividade. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.
Leia também
• Mural contra homofobia com beijo de Yamal e Mbappé é vandalizado em menos de 1 hora na Espanha
Assim como ocorreu nos dois primeiros treinos livres, o monegasco Charles Leclerc começou se sobressaindo diante dos adversários.
Mesmo utilizando pneus médios, o piloto da Ferrari conseguiu ótimo desempenho no Circuito das Américas. Pouco depois, ele foi ultrapassado pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, já com pneus macios.
Outro piloto da Ferrari com bom desempenho neste sábado foi Lewis Hamilton, que colocou pneus macios e conseguiu superar Antonelli e Leclerc. Cabe ressaltar que o heptacampeão tem um ótimo retrospecto em Austin e já faturou o Grande Prêmio em cinco oportunidades: 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Em uma das últimas tentativas, Max Verstappen, da Red Bull, também teve uma boa performance na reta final do treino livre e superou os tempos de Antonelli e Leclerc.
O piloto holandês também tem bom histórico no circuito e conquistou o GP em quatro das últimas cinco temporadas do torneio, com exceção de 2024, vencido por Leclerc.
Carregando uma punição neste final de semana, o brasileiro Gabriel Bortoleto não entrou com força máxima no terceiro treino livre. Na parte final, o piloto da Audi protagonizou outra confusão com Lewis Hamilton, atrapalhando o britânico que estava em volta rápida.
No GP de Sepang, realizado no início do mês, o europeu não deu passagem ao sul-americano, que precisou desviar pela grama e teve o assoalho danificado. Quando Leclerc colocou os pneus macios, ele conseguiu recuperar a liderança, mas a comissão anulou a volta mais rápida do monegasco.
Melhor para Lewis Hamilton, que não foi ameaçado pelo companheiro e por outras escuderias, como Mercedes, McLaren e Red Bull, que integram as primeiras colocações nesta temporada.
Confira abaixo os tempos do Terceiro Treino Livre da F1 no GP dos Estados Unidos:
- Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s893
- Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0s168
- Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0s234
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0s303
- George Russell (ING/Mercedes), +0s488
- Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0s638
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0s698
- Lando Norris (ING/McLaren), +0s813
- Pierre Gasly (FRA/Alpine), +1s011
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s037
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1s038
- Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1s188
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1s283
- Oliver Bearman (ING/Haas), 1s342
- Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1s358
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1s562
- Esteban Ocon (FRA/Haas), 1s849
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2s238
- Alexander Albon (TAI/Williams), 2s775
- Carlos Sainz (ESP/Williams), 2s818
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 2s991
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 3s872