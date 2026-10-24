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FÓRMULA 1 GP de Austin: Hamilton domina TL3 e Ferrari mantém bom desempenho nos EUA Piloto britânico marcou 1min34s893 no Circuito das Américas e garantiu a liderança da atividade; Max Verstappen e Charles Leclerc completaram as três primeiras posições

O terceiro treino livre da Fórmula 1 foi realizado na tarde deste sábado (24) e teve novamente o heptacampeão Lewis Hamilton com o melhor desempenho, obtendo 1min34s893.

Assim como nos treinos livres 1 e 2, a Ferrari termina com a liderança da atividade. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

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Assim como ocorreu nos dois primeiros treinos livres, o monegasco Charles Leclerc começou se sobressaindo diante dos adversários.

Mesmo utilizando pneus médios, o piloto da Ferrari conseguiu ótimo desempenho no Circuito das Américas. Pouco depois, ele foi ultrapassado pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, já com pneus macios.



Outro piloto da Ferrari com bom desempenho neste sábado foi Lewis Hamilton, que colocou pneus macios e conseguiu superar Antonelli e Leclerc. Cabe ressaltar que o heptacampeão tem um ótimo retrospecto em Austin e já faturou o Grande Prêmio em cinco oportunidades: 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.



Em uma das últimas tentativas, Max Verstappen, da Red Bull, também teve uma boa performance na reta final do treino livre e superou os tempos de Antonelli e Leclerc.

O piloto holandês também tem bom histórico no circuito e conquistou o GP em quatro das últimas cinco temporadas do torneio, com exceção de 2024, vencido por Leclerc.



Carregando uma punição neste final de semana, o brasileiro Gabriel Bortoleto não entrou com força máxima no terceiro treino livre. Na parte final, o piloto da Audi protagonizou outra confusão com Lewis Hamilton, atrapalhando o britânico que estava em volta rápida.

No GP de Sepang, realizado no início do mês, o europeu não deu passagem ao sul-americano, que precisou desviar pela grama e teve o assoalho danificado. Quando Leclerc colocou os pneus macios, ele conseguiu recuperar a liderança, mas a comissão anulou a volta mais rápida do monegasco.

Melhor para Lewis Hamilton, que não foi ameaçado pelo companheiro e por outras escuderias, como Mercedes, McLaren e Red Bull, que integram as primeiras colocações nesta temporada.

Confira abaixo os tempos do Terceiro Treino Livre da F1 no GP dos Estados Unidos:

Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s893 Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0s168 Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0s234 Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0s303 George Russell (ING/Mercedes), +0s488 Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0s638 Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0s698 Lando Norris (ING/McLaren), +0s813 Pierre Gasly (FRA/Alpine), +1s011 Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s037 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1s038 Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1s188 Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1s283 Oliver Bearman (ING/Haas), 1s342 Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1s358 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1s562 Esteban Ocon (FRA/Haas), 1s849 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2s238 Alexander Albon (TAI/Williams), 2s775 Carlos Sainz (ESP/Williams), 2s818 Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 2s991 Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 3s872

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