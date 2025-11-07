A- A+

Automobilismo GP de São Paulo de F1: Bortoleto lamenta erro e se desculpa por classificação da corrida sprint Brasileiro larga da 14ª posição neste sábado (08)

Primeiro brasileiro a correr em Interlagos na Fórmula 1 em oito anos, Gabriel Bortoleto assumiu sua parcela de culpa por não ter conseguido uma posição de largada melhor no treino classificatório da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de 2025, que acontece neste sábado (08), às 11h.

"Acho que dava (para passar ao SQ3). Faltou só ser uma voltinha um pouquinho melhor na primeira volta do SQ2. Acho que é ali que todo mundo fez a melhor (volta), o pneu estava durando mais ali", disse o brasileiro, à TV Bandeirantes.

"Eu errei um pouquinho no setor 1 (na primeira tentativa), não muito, mas coisa de dois décimos que eu acabei melhorando na minha segunda volta. Mas aí, durante a volta, eu fui perdendo e acabei melhorando, sei lá, trezentos milésimos a volta (toda)", afirmou o piloto.

Estreando diante do seu público, Bortoleto revelou estar feliz pela oportunidade e espera um melhor resultado neste sábado .

"Minha primeira vez aqui em Interlagos também, muita coisa diferente. Estou muito feliz de estar pilotando aqui na frente dos fãs. Desculpa por não ter ido para o Q3 hoje, mas amanhã a gente vai com tudo e se Deus quiser a gente consegue", finalizou





