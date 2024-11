GP de São Paulo: Verstappen sofre punição e perde 5 posições no grid de largada

A- A+

O momento difícil vivido por Max Verstappen na temporada da Fórmula 1 deve se prolongar pelo GP de São Paulo, neste fim de semana. O piloto holandês foi punido com a perda de cinco posições no grid de largada da corrida de domingo, no Autódromo de Interlagos. A punição, já aguardada, foi oficializada nesta sexta-feira (1).

O piloto da Red Bull foi punido por trocar seu motor pela sexta vez na temporada. O regulamento permite apenas quatro unidades de potência ao longo do ano. Ele já havia sofrido uma sanção anterior, de 10 posições no grid, justamente por ter feito a quinta alteração.

"O motor de combustão interna usado por Max Verstappen será o sexto (6º) dos quatro (4) novos motores de combustão interna permitidos para a temporada do campeonato e isso não está em conformidade com o Artigo 28.2 do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 de 2024", anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A punição ao tricampeão mundial acontece em momento delicado da temporada. Verstappen vem caindo de rendimento nas últimas etapas, longe de exibir a performance dominante da primeira metade do campeonato. Ao mesmo tempo, o britânico Lando Norris, seu principal rival na briga pelo título, vem crescendo ao longo do ano.

No México, Norris conseguiu reduzir um pouco mais a diferença de Verstappen ao terminar em segundo lugar. O holandês ficou em sexto. Líder do campeonato, o piloto da Red Bull soma 362 pontos, contra 315 de Norris. Faltam quatro etapas para o fim, com direito a duas corridas sprint, no Brasil e no Catar - as provas curtas também rendem pontuação no campeonato. Desta forma, há ainda um máximo de 120 pontos em disputa até o fim da temporada.



Veja também

