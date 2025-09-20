GP do Azerbaijão, terror dos pilotos, tem contrato prorrogado com a Fórmula 1 até 2030
Circuito de Baku, conhecido por corridas imprevisíveis e trechos desafiadores, recebe novamente Verstappen na pole e Bortoleto em 13º lugar
A Fórmula 1 anunciou, neste sábado, a extensão do contrato com o Grande Prêmio do Azerbaijão por mais quatro anos, assegurando a prova realizada no circuito de rua de Baku até 2030 - o acordo anterior expiraria em 2026.
No calendário desde 2016, quando sediou o GP da Europa, a etapa do Azerbaijão foi considerada uma escolha surpreendente à época e se tornou conhecida por corridas imprevisíveis. A prova realizada às margens do mar Cáspio teve sete vencedores diferentes em oito edições - apenas Sergio Pérez, que retornará ao grid em 2026, pela novata Cadillac, venceu duas vezes.
A corrida na orla de Baku é uma das mais temidas pelos pilotos da categoria por suas curvas fechadas e retas sinuosas. Neste sábado, o circuito se tornou recordista de bandeiras vermelhas - seis no total - em treinos de classificação, superando as cinco do GP de São Paulo, em 2024, e do GP de Emília-Romanha, em 2022
"O circuito é único, com trechos técnicos e longas retas que atravessam o litoral deslumbrante e o centro histórico, proporcionando uma corrida cheia de acontecimentos e entretenimento todos os anos", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "Há uma energia incrível na cidade de Baku. A Fórmula 1 tem recebido uma recepção calorosa e entusiasmada do povo do Azerbaijão."
O GP do Azerbaijão acontece neste domingo, às 8h (horário de Brasília), nas ruas de Baku, com o tetracampeão Max Verstappen na pole position. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, larga em 13º.