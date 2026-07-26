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automobilismo F1 confirma GP do Bahrein na Malásia e retorno de Sepang ao calendário de 2026 A mudança foi acertada em conjunto pela Fórmula 1, pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pelos governos do Bahrein e da Malásia

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A Fórmula 1 confirmou neste domingo, 26, que o Grande Prêmio do Bahrein de 2026 será realizado no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, entre os dias 2 e 4 de outubro. A etapa ocupará o lugar originalmente destinado ao GP do Bahrein e será disputada entre as corridas do Azerbaijão e de Singapura.

O evento ainda depende da conclusão de acordos e das aprovações oficiais necessárias, incluindo a análise do Conselho Mundial de Automobilismo. Caso todos os procedimentos sejam concluídos, a prova será oficialmente disputada em território malaio sob a denominação de Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein, na Malásia

A mudança foi acertada em conjunto pela Fórmula 1, pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pelos governos do Bahrein e da Malásia. O objetivo é manter a etapa no calendário da temporada, sem outras alterações na programação de 2026.

A escolha de Sepang marca o retorno do circuito ao Mundial. A pista recebeu sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1999 e ficou conhecida ao longo dos anos pelo traçado exigente, pelas disputas acirradas e pelas condições climáticas instáveis, características que costumam influenciar o desempenho dos pilotos.

A organização informou que os detalhes sobre a comercialização dos ingressos serão divulgados posteriormente.

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, comemorou o acordo e ressaltou a capacidade de adaptação da categoria para manter a etapa no calendário.

"Estamos muito felizes em confirmar que a Malásia sediará o Grande Prêmio do Bahrein em 2026. Mais uma vez, o esporte demonstrou sua capacidade de adaptação, de encontrar soluções e de concretizar eventos, criando um momento emocionante para todos que acompanham a Fórmula 1.

"Gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos a Sua Majestade o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, Rei do Bahrein, a Sua Alteza Real o Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa e a Sua Majestade o Sultão Ibrahim, Rei da Malásia, bem como aos seus respectivos governos, por tornarem possível este resultado extraordinário através de sua visão, compromisso e ação decisiva "

Domenicali também agradeceu ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, pela participação nas negociações e afirmou que o retorno da categoria a Sepang será positivo para os fãs.

"O mais importante é que esta é uma notícia fantástica para os nossos fãs. Eles continuarão a desfrutar de um calendário completo e emocionante da Fórmula 1, além de verem o esporte retornar a um ótimo local. A Malásia é um país incrível, e Sepang ocupa um lugar especial na história da Fórmula 1."

Segundo o dirigente, o circuito deverá proporcionar uma experiência marcante tanto para quem estiver presente quanto para o público que acompanhará a prova de outras partes do mundo

Mohammed Ben Sulayem também comentou a confirmação da etapa e destacou a colaboração entre as diferentes partes envolvidas na definição do novo local da corrida.

"Estou incrivelmente orgulhoso da colaboração que permitirá à Malásia sediar o Grande Prêmio do Bahrein de 2026 no icônico circuito de Sepang ainda este ano.

"Ao longo de todo este processo, a FIA, a Formula One Management e os nossos parceiros no Bahrein trabalharam incansavelmente para explorar todas as opções, tendo como prioridade máxima a segurança e o bem-estar das equipes, dos voluntários, dos oficiais, dos nossos colegas e dos fãs."

O presidente da FIA ainda ressaltou a relação histórica entre a Malásia e a Fórmula 1 e agradeceu às autoridades dos dois países pelo apoio ao acordo.

"A Malásia sempre ocupou um lugar importante na história da Fórmula 1 e o retorno do Campeonato a Sepang é uma prova da nossa estreita relação com a Associação de Automobilismo da Malásia, do compromisso contínuo do Governo da Malásia e da força da cooperação internacional no nosso esporte."

Com a confirmação, Sepang volta a receber uma corrida da Fórmula 1 após anos fora do calendário. A etapa está prevista para o início de outubro e será realizada entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura, mantendo o restante da programação da temporada de 2026 inalterado.

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