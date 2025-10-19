GP dos Estados Unidos prorroga vínculo e permanece no calendário da Fórmula 1 até 2034

A- A+

De olho no crescente mercado americano, apesar da forte concorrência com outras provas de automobilismo, como a Nascar e a Indy, a Fórmula 1 anunciou a extensão do acordo com o GP dos Estados Unidos até 2034, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.



Integrante do calendário da F-1 desde 2012, após uma ausência de cinco anos do país na categoria, o GP dos Estados Unidos é um dos três realizados em território americano atualmente, ao lado do GP de Miami, na Flórida, em maio, e do GP de Las Vegas, em Nevada, em novembro.

"O GP dos Estados Unidos continua a crescer em força e popularidade", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "A cada ano, o evento no Circuito das Américas se destaca, atraindo centenas de milhares de torcedores apaixonados que vêm testemunhar a emocionante ação na pista e absorver a energia vibrante do circuito e da cidade."



De acordo com uma pesquisa encomendada pela categoria, a Fórmula 1 possui uma base de 52 milhões de fãs nos Estados Unidos, um crescimento de 11% em relação ao ano passado. O fim de semana de Fórmula 1 em Austin tem atraído 430 mil fãs ao circuito nos últimos anos - o público no GP de São Paulo, em 2024, foi de 291 717 pessoas em Interlagos.



"Com este contrato, o Circuito das Américas ultrapassará Watkins Glen como a pista de Fórmula 1 que mais abrigou provas nos Estados Unidos. O Grande Prêmio dos Estados Unidos cresceu e se tornou um dos maiores eventos esportivos de fim de semana do mundo, com um impacto econômico anual incomparável", comentou Bobby Epstein, presidente do Circuito das Américas.



O GP dos Estados Unidos, 20ª etapa da temporada de Fórmula 1, acontece neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília). Na caça à dupla da McLaren no Mundial de Pilotos, Max Verstappen larga na pole position, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ocupa a 16ª posição no grid.

Veja também