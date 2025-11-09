A- A+

FÓRMULA 1 'Graças a Deus saí ileso', diz Bortoleto sobre batida no sábado (8) em Interlagos Piloto da Sauber colidiu durante corrida sprint e ficou de fora do treino classificatório

O piloto Gabriel Bortoleto, da Sauber, afirmou que se recuperou bem do acidente ocorrido no sábado (8) durante a corrida sprint de Interlagos. Na última volta, durante uma tentativa de ultrapassagem, o brasileiro bateu no muro e foi parar do outro lado da pista.

– Obrigado pelas mensagens e preocupações depois da batida de ontem. Foi realmente um grande susto, mas graças a Deus eu saí ileso da batida. Eu tentei uma ultrapassagem, a primeira tentativa deu certo e eu pensei que tinha que tentar de novo, porque eu estava me sentindo confiante – falou Gabriel.

A colisão, que ocasionou grande estrago na parte dianteira do carro, acabou tirando Bortoleto do treino classificatório seguinte, mas foi por pouco.

– O carro quase ficou pronto para a classificação, faltavam mais uns 20 minutinhos ali para o carro descer perfeito, mas agora está tudo certo, vamos para a corrida e acelerar e tentar algo novo. Estou no maior momento da minha vida, eu acho que ver os fãs brasileiros aqui gritando o meu nome, torcendo, apoiando, mesmo depois do acidente – afirma o piloto brasileiro.

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 está marcado para as 14 horas deste domingo (9).

Veja também