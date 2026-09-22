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FUTEBOL AMERICANO Gramado do Maracanã liga alerta na NFL antes de jogo entre Cowboys e Ravens, aponta jornal americano Membros das duas equipes afirmar estarem cientes das críticas recentes envolvendo o estádio, mas liga confia em plano traçado para a partida

As muitas críticas recentes em relação à qualidade do gramado do Maracanã chegaram aos Estados Unidos, e parte da imprensa americana passou a mostrar preocupação com as condições para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27). Esta será a primeira vez que a liga de futebol americano realizará um jogo no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal "New York Times", a NFL ligou o alerta e está ciente dos problemas relatados principalmente por jogadores de Flamengo e Fluminense nas últimas semanas, mas porta-vozes estão confiantes no plano traçado para que o piso apresente a melhor qualidade no fim de semana.

— É um campo que vem sendo usado ativamente e tem marcas visíveis, mas isso não é diferente do desgaste apresentado em um estádio da NFL na terceira semana da temporada. Queremos sempre oferecer um produto que lembre um Super Bowl. Esse é o objetivo, e é isso que buscaremos fazer nesta semana — garantiu o diretor Nick Pappas ao "The Athletic", braço de esportes do mesmo veículo.

A liga também garante que não haverá quaisquer alterações no local do jogo. Em 2018, o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams na Cidade do México foi cancelado por causa das más condições do gramado do Estádio Azteca, mas a situação era muito mais extrema.

Nas mãos da NFL

O Maracanã foi entregue à liga logo após o jogo entre Flamengo e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, realizado no último domingo. Nos próximos dias, a equipe de operações fará todas as modificações necessárias, o que inclui desde o envelopamento das estruturas do local até o tratamento do gramado, com demarcações do campo e instalação das traves em forma de "Y".





O alerta em relação ao gramado não vem apenas dos executivos da NFL, mas também das próprias equipes. Dono do Dallas Cowboys, Jerry Jones disse que analisará a situação de perto:

— Vamos analisar isso. Sei que é uma prioridade absoluta para a liga e para as equipes garantir uma boa superfície de jogo no local. Obviamente, vamos nos manter informados enquanto investigamos a questão — declarou o empresário.

Já o treinador dos Cowboys, Brian Schottenheimer, mostrou confiança que o Maracanã oferecerá condições adequadas e disse que tratou do assunto com a equipe logística da franquia.

— A liga parece acreditar que vai correr tudo bem. E, na verdade, estávamos focados nesta partida, mas não tenho nenhuma preocupação. Confio que a liga tomará a decisão certa e deixará o campo dentro dos padrões exigidos — assegurou.

Jesse Minter, treinador do Baltimore Ravens, seguiu pelo mesmo caminho de deixar a decisão à cargo da NFL.

— Realmente, está nas mãos da liga. Temos mantido contato. Eles têm pessoal lá e estão muito otimistas quanto a isso — comentou.

Histórico no Brasil

A reportagem do New York Times resgatou críticas recentes de Rossi e Arrascaeta, jogadores do Flamengo que subiram o tom após a partida contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, na última quinta-feira. O goleiro definiu a situação como "inacreditável".

Na primeira partida da NFL no Brasil, em 2024, o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, também foi motivo de muitas críticas por parte dos jogadores de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Até o astro da NBA, LeBron James, mostrou insatisfação nas redes sociais. Já no ano passado, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs jogaram sem preocupações.

Para a terceira partida da liga no país, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, garantiu que o palco da final da Copa do Mundo de 2014 e das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016 estará pronto, apesar de ainda não conhecer os efeitos.

— Não sabemos quais danos podem ocorrer. É a primeira vez da NFL. Estamos trabalhando para minimizar os danos e, se necessário, fazer trocas parciais. Podemos garantir que o campo estará em condições para o jogo do Fluminense, dez dias depois — disse Fred Nantes, em entrevista coletiva nesta sexta-feira

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