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NFL Gramado do Maracanã recebe fibra sintética antes de jogo da NFL; entenda Estádio foi alvo de diversas críticas recentes por conta das condições do piso

Na preparação para receber o jogo da NFL entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo, o Maracanã começou a aplicar em seu gramado uma fibra sintética. O procedimento é feito por uma máquina e foi divulgado pela administração do estádio.

O objetivo de utilizar a fibra é dar reforço estrutural para o gramado. Segundo a equipe de operações do Maracanã, a máquina chamada GrassMaster Stitch Machine aplica uma sobrecostura, aumentando a resistência e a segurança do campo.

Nas últimas semanas, o gramado do Maracanã recebeu muitas críticas por conta de suas más condições, especialmente por parte de jogadores de Flamengo e Fluminense, que são mandantes no local.

A NFL não quis se posicionar sobre o problema, que ligou o alerta na imprensa dos Estados Unidos. Porém, a liga de futebol americano acredita que o plano pensado para o piso oferecerá condições ideais para a partida.

Desde o início da semana, o Maracanã está nas mãos da NFL, que já fez demarcações no gramado, instalou os postes de field goal (em formato de "Y"), e está conduzindo o processo de envelopagem e adaptação das estruturas internas para as duas equipes.

— Algumas das coisas que focamos é em se preparar para o futebol americano. Temos um ótimo estádio e cenário para o jogo, mas há algumas coisas específicas que precisamos trazer, especificamente relacionadas aos times — disse ao Globo Steve Farago, diretor de operações de eventos da NFL.

— Os elencos têm mais jogadores, é preciso trazer mais recursos para dar apoio, expandir os vestiários, trazer mais armários, equipamentos, áreas maiores de banco de reservas, as traves de field goal... Esses são alguns dos principais itens que estamos transformando e modificando junto com o time de operações do Maracanã, para ter a estrutura apropriada para dois times da NFL — completou.

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