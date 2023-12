Granada e Athletic Bilbao empatam em jogo que havia sido suspenso por morte de torcedor

A- A+

Granada e Athletic Bilbao empataram em 1x1 no jogo do campeonato espanhol que foi retomado nesta segunda-feira (11), depois de ter sido suspenso no domingo devido à morte nas arquibancadas de um torcedor do time andaluz.

Antes do reinício no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada, os capitães das duas equipes, Víctor Díaz e Iker Muniain, colocaram um buquê de flores no assento ocupado pelo torcedor que sofreu um infarto no domingo, e também foi observado um minuto de silêncio.

A partida foi interrompida aos 18 minutos, quando o clube basco vencia por 1 a 0 com um gol de Iñaki Williams.

O Granada empatou nesta segunda-feira, aos 55 minutos, com um gol contra de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Com este ponto, o Athletic Bilbao é agora o quinto colocado e ultrapassou a Real Sociedad, enquanto o Granada do técnico uruguaio Alexander Medina é o 19º com 8 pontos, a cinco da zona de permanência na primeira divisão, que no momento é fechada pelo Cádiz.

Entre eles está o Celta de Vigo, que empatou nesta segunda-feira com o Rayo Vallecano (0-0), em Madri.

--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Valencia 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Las Palmas 0 - 1

Betis - Real Madrid 1 - 1

Villarreal - Real Sociedad 0 - 3

Mallorca - Sevilla 1 - 0

- Domingo:

Atlético de Madrid - Almería 2 - 1

Cádiz - Osasuna 1 - 1

Barcelona - Girona 2 - 4

- Segunda-feira:

Granada - Athletic Bilbao 1 - 1

Rayo Vallecano - Celta Vigo 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 41 16 13 2 1 38 20 18

2. Real Madrid 39 16 12 3 1 34 10 24

3. Atlético de Madrid 34 15 11 1 3 32 14 18

4. Barcelona 34 16 10 4 2 30 18 12

5. Athletic Bilbao 29 16 8 5 3 31 19 12

6. Real Sociedad 29 16 8 5 3 29 18 11

7. Betis 26 16 6 8 2 19 17 2

8. Las Palmas 24 16 7 3 6 14 13 1

9. Getafe 22 16 5 7 4 18 20 -2

10. Rayo Vallecano 20 16 4 8 4 16 22 -6

11. Valencia 19 16 5 4 7 17 21 -4

12. Alavés 16 16 4 4 8 14 20 -6

13. Villarreal 16 16 4 4 8 22 29 -7

14. Osasuna 16 16 4 4 8 18 26 -8

15. Mallorca 14 16 2 8 6 14 20 -6

16. Sevilla 13 15 2 7 6 20 21 -1

17. Cádiz 13 16 2 7 7 13 23 -10

18. Celta Vigo 10 16 1 7 8 15 25 -10

19. Granada 8 16 1 5 10 20 36 -16

20. Almería 4 16 0 4 12 17 39 -22

